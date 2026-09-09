Отвертка диэлектрическая Сибртех со сменными жалами, до 1000 В, 9 предметов, CrV (12938)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Отвертка диэлектрическая Сибртех со сменными жалами, до 1000 В, 9 предметов, CrV (12938)
Диэлектрическая отвертка до 1000 В Сибртех 12938 состоит из 9 предметов: рукоятки и со сменных жал SL, PH, TR, TW, SPAN с изолирующим покрытием. Полупрофессиональный набор используется для проведения ремонтных работ. Подходит для монтажа и демонтажа глубоко расположенного крепежа.
Внимание — техника безопасности запрещает выполнять работы под напряжением!
Преимущества
- Прочность и долговечность — жала выполнены из легированной стали CrV-группы и закалены до твердости 50-56 HRC.
- Быстрая замена жала — отвертка оснащена зажимным механизмом с пружиной.
- Работа в труднодоступных местах — в наборе имеется съемный затыльник для установки на стержень.
- Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом боксе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Диэлектрическая отвертка до 1000 В Сибртех 12938 состоит из 9 предметов: рукоятки и со сменных жал SL, PH, TR, TW, SPAN с изолирующим покрытием. Полупрофессиональный набор используется для проведения ремонтных работ. Подходит для монтажа и демонтажа глубоко расположенного крепежа.
Внимание — техника безопасности запрещает выполнять работы под напряжением!
Преимущества
- Прочность и долговечность — жала выполнены из легированной стали CrV-группы и закалены до твердости 50-56 HRC.
- Быстрая замена жала — отвертка оснащена зажимным механизмом с пружиной.
- Работа в труднодоступных местах — в наборе имеется съемный затыльник для установки на стержень.
- Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом боксе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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