Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H6_z01
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор отверток
Материал рукоятки
изоляционное покрытие
Длина стержня, мм
125
Магнитный наконечник
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб.
В наличии
Код товара: 276816
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 100 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор отверток
Индикаторная отвертка
да
Диэлектрическая
да
Материал стержня
CrV
Материал рукоятки
изоляционное покрытие
Длина стержня, мм
125
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х13х4
Вес, г.
370
Описание товара Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H6_z01
Набор отверток STAYER ELECTRO 25145-H6_z01 предназначается для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, которые могут находиться под напряжение до 1000 Вольт.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Набор отверток
Индикаторная отвертка
да
Диэлектрическая
да
Материал стержня
CrV
Материал рукоятки
изоляционное покрытие
Длина стержня, мм
125
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Набор отверток STAYER ELECTRO 25145-H6_z01 предназначается для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, которые могут находиться под напряжение до 1000 Вольт.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Набор отверток Stayer Profi Electro 25145-H6_z01 - купить по цене 1100 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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