Набор отверток Зубр Профессионал 25239
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор отверток
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Длина стержня, мм
100
Магнитный наконечник
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%840 руб. 1 150 руб.
В наличии
Код товара: 276788
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
840 руб. -27%
1 150 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор отверток
Индикаторная отвертка
нет
Материал стержня
хром-ванадий
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Длина стержня, мм
100
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х14х4
Вес, г.
460
Описание товара Набор отверток Зубр Профессионал 25239
Набор слесарных отверток Зубр ПРОФЕССИОНАЛ 25239 представлен в оптимальной комплектации и содержит популярный типоразмер моделей. Магнитные наконечники легко удерживают крепеж. Это придает значительное удобство в труднодоступных местах. Специальные двухкомпонентные рукоятки имеют эргономичную форму. Это обеспечивает надежный захват и предотвращает выскальзывание из руки во время работы с инструментом.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитОтвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2" + биты, 6 шт., PH ...
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитОтвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx +...
-
В наличииЦена 1 050 руб.263 руб. в СплитНабор отверток Stayer Master Hercules 25055-H8_z02
-
В наличииЦена 1 070 руб.268 руб. в СплитОтвертка ударно-поворотная Matrix 11561, 1/2" + биты, 6 пред., P...
-
В наличииЦена 1 100 руб.275 руб. в СплитНабор отверток Stayer Profi Electro 25145-H6_z01
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитОтвертка диэлектрическая Сибртех со сменными жалами, до 1000 В,...
-
В наличииЦена 1 180 руб.295 руб. в СплитНабор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к руко...
-
В наличииЦена 1 180 руб.295 руб. в СплитОтвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + T...
-
В наличииЦена 1 200 руб.300 руб. в СплитОтвертки реверсивные с набором бит и торцевых головок СИБРТЕХ 13...
-
В наличииЦена 1 240 руб.310 руб. в СплитОтвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL +...
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитОтвертка с набором бит Kraftool 26142-H32
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитНабор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686)
Бренд
Тип товара
Набор отверток
Индикаторная отвертка
нет
Материал стержня
хром-ванадий
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Длина стержня, мм
100
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Набор слесарных отверток Зубр ПРОФЕССИОНАЛ 25239 представлен в оптимальной комплектации и содержит популярный типоразмер моделей. Магнитные наконечники легко удерживают крепеж. Это придает значительное удобство в труднодоступных местах. Специальные двухкомпонентные рукоятки имеют эргономичную форму. Это обеспечивает надежный захват и предотвращает выскальзывание из руки во время работы с инструментом.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
отвёртки хорошие пока новые, посмотрим сколько прослужат
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество. Минусов не обнаружил.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальные отвёртки. Для бытовых целей самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные отвёртки. Жаль нет коробочки для хранения.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие ходовые отвёртки за недорого,
Достоинства:
Комментарий:
отвёртки хорошие рекомендую крепкие магнитятся очень удобные ручки
Достоинства:
Комментарий:
Взял данный набор для дачи. Удобная прорезиненная рукоятка удобно лежит в руке, магнитный наконечник, самые распространенные размеры: РН 1 и РН 2 и плоские.
Достоинства:
Комментарий:
Замечания нет, хороший набор!
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, выглядят солидно.
Набор отверток Зубр Профессионал 25239 - стоимость товара 840 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор отверток Зубр Профессионал 25239
Достоинства:
Комментарий:
отвёртки хорошие пока новые, посмотрим сколько прослужат
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество. Минусов не обнаружил.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальные отвёртки. Для бытовых целей самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные отвёртки. Жаль нет коробочки для хранения.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие ходовые отвёртки за недорого,
Достоинства:
Комментарий:
отвёртки хорошие рекомендую крепкие магнитятся очень удобные ручки
Достоинства:
Комментарий:
Взял данный набор для дачи. Удобная прорезиненная рукоятка удобно лежит в руке, магнитный наконечник, самые распространенные размеры: РН 1 и РН 2 и плоские.
Достоинства:
Комментарий:
Замечания нет, хороший набор!
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, выглядят солидно.