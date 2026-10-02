Отвертка с набором бит Stayer 2566-H4
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Характеристики
Материал рукоятки
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб.
В наличии
Код товара: 347975
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790 руб.
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Характеристики
Бренд
Длина отвертки
75 мм
Дополнительно
в кейсе
Количество отверток/насадок в комплекте
1/8
Материал насадки
сталь
Тип наконечника
PH, SL
Набор
да
Материал рукоятки
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х7х7
Вес, г.
950
Описание товара Отвертка с набором бит Stayer 2566-H4
Отвертка предназначена для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Ударно-поворотная отвёртка Stayer соответствует высоким техническим требованиям. Позволяет легко открутить прикипевший крепеж. Протектор для защиты руки. Биты изготовлены из высококачественной стали.
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Бренд
Длина отвертки
75 мм
Дополнительно
в кейсе
Количество отверток/насадок в комплекте
1/8
Материал насадки
сталь
Тип наконечника
PH, SL
Набор
да
Материал рукоятки
металл
Страна производитель
Китай
Отвертка предназначена для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Ударно-поворотная отвёртка Stayer соответствует высоким техническим требованиям. Позволяет легко открутить прикипевший крепеж. Протектор для защиты руки. Биты изготовлены из высококачественной стали.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отвертка с набором бит Stayer 2566-H4 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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