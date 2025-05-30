Портативная акустика JBL Charge 5 Teal
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL Charge 5 Teal
Портативная акустика JBL – это идеальное сочетание качества звука и стильного дизайна в одном устройстве. Выполненная в ярком бирюзовом цвете, эта колонка станет отличным дополнением вашего образа, подчеркнув вашу индивидуальность. Вооруженная мощным звуком и удобством в использовании, эта акустическая система обладает следующими характеристиками: её вес составляет всего 0,96 кг, что делает её удобной в транспортировке. Мощность устройства – 10 Вт, обеспечивая чистый и насыщенный звук. Колонка оснащена аккумулятором типа Li-Ion с впечатляющей емкостью 7500 мА·ч, что позволяет наслаждаться музыкальным сопровождением до 20 часов без подзарядки. Она также поддерживает USB-подключение, что делает её еще более универсальной и удобной в различных ситуациях. Акустическая система имеет два динамика и обеспечивает звук в формате моно, с отличным отношением сигнал/шум 80 дБ. Отличительной чертой данного устройства является наличие двух полос AC, что улучшает качество звучания и обеспечивает сбалансированный акустический опыт. Корпус колоноки выполнен из прочного пластика, что обеспечивает ее долговечность и надежность в условиях активного использования. Питание осуществляется за счет встроенного аккумулятора, что дает возможность брать устройство с собой на природу или в путешествия, не беспокоясь о доступе к источникам энергии. Колонка JBL – это не просто устройство для воспроизведения музыки, это настоящий спутник для всех любителей качественного звука в любом месте и в любое время.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
колонка супер. заказала 29.05 пришла 30.05. Брала для дачи, чтоб не раздражать и не шокировать соседей - самое то. звучание отличное. Очень довольна. Спасибо огромное, что доставка не подвела, не задержалась. Все супер! рекомендую. силиконовый чехол заказала отдельно, все четко подошло.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка просто супер. Оригинал. Удобно с собой взять. Хороший бас.
Достоинства:
Комментарий:
Звук чуть лучше чем у моей старой джибиэль чардж 3 2018 года. В целом приходится привыкать , непривычно после старой , со старой джибиэль проще. Звук хороший, на скорости 100 км в час слышу нормально звук! Установил на руль байка!
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает. Доставлено в надлежащем виде. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
отличный качественный звук
Достоинства:
Комментарий:
Нормик. Самый дешёвый вариант на этот момент!
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично пока. время покажет
Достоинства:
Комментарий:
фирма, есть фирма, супер звук и мощность.Я рад!
Достоинства:
Комментарий:
Альтернативы не вижу. Надеюсь, что надежность не стала хуже в сравнении с прошлыми поколениями JBL Charge. Charge 2+ еще живая, но требует замены аккумулятора.
Достоинства:
Комментарий:
брал в подарок, оригинал, за такую цену лучшего не найти
Достоинства:
Комментарий:
Ранее пользовался третьим поколением, два года без нареканий, продал, новый владелец слушает до сих пор и радуется. Я наслаждаюсь теперь бирюзовым, поколение новым, ничуть не сомневаюсь в своём выборе. Звук супер, в эксплуатации удобен, на свежем воздухе, в сыром помещении, на пляже - качество звука не меняется и батарея держит по семь , десять часов беспрерывного звука.
Достоинства:
Комментарий:
пока в полном восторге. играет отлично, заряд тоже держит долго.
Достоинства:
Комментарий:
Я очень довольна Ожидание и реальность совпали
Достоинства:
Комментарий:
Вживую звук отличный. Телефон, конечно, не передаёт.
Достоинства:
Комментарий:
Это топ, брала в подарок, поэтому нужно было доставить в срок, пришла за 5 дней без задержек, все остались довольны, звук качественный
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, класс . Звук прекрасный
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Играет просто супер! Единственный минус, что в комплекте нет блока для зарядки. В остальном нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Очень классная! Оригинал можно проверить на оф.сайте JBL До этого была Флип 4 Эта уже более прокаченная, звук Выбирали между Алисой, но она и рядом не стоит с JBL! +Водонепроницаемая +защита от пыли и песка Советую однозначно
Достоинства:
Комментарий:
колонка очень качественного звука , я прям удивлен этому
Достоинства:
Комментарий:
товар оригинальный, TL версия, к приложению подключилась очень быстро, забрал в назначенный день,не парьтесь берите и не переживайте)))
Достоинства:
Комментарий:
качество звука потрясающее
Достоинства:
Комментарий:
четко , не пожалел . качество звука бомба,,,
Достоинства:
Комментарий:
Купила эту колонку около 1 недели назад, очень ее ждала. Упакована была очень надежно, в комплекте лежал провод type-c Не разочаровалась, потому что звук просто идеальный Оригинал 100% Колонка небольшая, не очень тяжелая, удобно будет брать с собой в отпуск. Очень громкий звук, то есть если брать другие модели, у этой колонки звук чище и более...
Достоинства:
Комментарий:
JBL как обычно, качество, классный звук и внешний вид, покупкой доволен. Доставка на следубщий день. Очень рад, спасибо)
Достоинства:
Комментарий:
Крутая колонка, рекомендую!!!!!
Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Charge 5 Teal
Достоинства:
Комментарий:
колонка супер. заказала 29.05 пришла 30.05. Брала для дачи, чтоб не раздражать и не шокировать соседей - самое то. звучание отличное. Очень довольна. Спасибо огромное, что доставка не подвела, не задержалась. Все супер! рекомендую. силиконовый чехол заказала отдельно, все четко подошло.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка просто супер. Оригинал. Удобно с собой взять. Хороший бас.
Достоинства:
Комментарий:
Звук чуть лучше чем у моей старой джибиэль чардж 3 2018 года. В целом приходится привыкать , непривычно после старой , со старой джибиэль проще. Звук хороший, на скорости 100 км в час слышу нормально звук! Установил на руль байка!
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает. Доставлено в надлежащем виде. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
отличный качественный звук
Достоинства:
Комментарий:
Нормик. Самый дешёвый вариант на этот момент!
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично пока. время покажет
Достоинства:
Комментарий:
фирма, есть фирма, супер звук и мощность.Я рад!
Достоинства:
Комментарий:
Альтернативы не вижу. Надеюсь, что надежность не стала хуже в сравнении с прошлыми поколениями JBL Charge. Charge 2+ еще живая, но требует замены аккумулятора.
Достоинства:
Комментарий:
брал в подарок, оригинал, за такую цену лучшего не найти
Достоинства:
Комментарий:
Ранее пользовался третьим поколением, два года без нареканий, продал, новый владелец слушает до сих пор и радуется. Я наслаждаюсь теперь бирюзовым, поколение новым, ничуть не сомневаюсь в своём выборе. Звук супер, в эксплуатации удобен, на свежем воздухе, в сыром помещении, на пляже - качество звука не меняется и батарея держит по семь , десять часов беспрерывного звука.
Достоинства:
Комментарий:
пока в полном восторге. играет отлично, заряд тоже держит долго.
Достоинства:
Комментарий:
Я очень довольна Ожидание и реальность совпали
Достоинства:
Комментарий:
Вживую звук отличный. Телефон, конечно, не передаёт.
Достоинства:
Комментарий:
Это топ, брала в подарок, поэтому нужно было доставить в срок, пришла за 5 дней без задержек, все остались довольны, звук качественный
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, класс . Звук прекрасный
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Играет просто супер! Единственный минус, что в комплекте нет блока для зарядки. В остальном нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Очень классная! Оригинал можно проверить на оф.сайте JBL До этого была Флип 4 Эта уже более прокаченная, звук Выбирали между Алисой, но она и рядом не стоит с JBL! +Водонепроницаемая +защита от пыли и песка Советую однозначно
Достоинства:
Комментарий:
колонка очень качественного звука , я прям удивлен этому
Достоинства:
Комментарий:
товар оригинальный, TL версия, к приложению подключилась очень быстро, забрал в назначенный день,не парьтесь берите и не переживайте)))
Достоинства:
Комментарий:
качество звука потрясающее
Достоинства:
Комментарий:
четко , не пожалел . качество звука бомба,,,
Достоинства:
Комментарий:
Купила эту колонку около 1 недели назад, очень ее ждала. Упакована была очень надежно, в комплекте лежал провод type-c Не разочаровалась, потому что звук просто идеальный Оригинал 100% Колонка небольшая, не очень тяжелая, удобно будет брать с собой в отпуск. Очень громкий звук, то есть если брать другие модели, у этой колонки звук чище и более...
Достоинства:
Комментарий:
JBL как обычно, качество, классный звук и внешний вид, покупкой доволен. Доставка на следубщий день. Очень рад, спасибо)
Достоинства:
Комментарий:
Крутая колонка, рекомендую!!!!!