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Портативная акустика JBL Charge 5 Teal купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика JBL Charge 5 Teal

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Портативная акустика JBL Charge 5 Teal - фото 5
Портативная акустика JBL Charge 5 Teal - фото 6
Портативная акустика JBL Charge 5 Teal - фото 7
Портативная акустика JBL Charge 5 Teal - фото 8
Портативная акустика JBL Charge 5 Teal - фото 9
Портативная акустика JBL Charge 5 Teal - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
бирюзовый
Звук
моно
Мощность, Вт
10
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Teal - фото 1
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Teal - фото 2
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Teal - фото 3
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Teal - фото 4
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Teal - фото 5
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Teal - фото 6
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Teal - фото 7
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Teal - фото 8
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Teal - фото 9
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Teal - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 529908
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
бирюзовый
Особенности
одновременная регистрация до 2 Bluetooth устройств
Звук
моно
Мощность, Вт
10
Количество динамиков
2
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7500
Время работы, ч
20
Габаритные размеры
94х223х97 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х8х8
Вес, кг.
1.7

Описание товара Портативная акустика JBL Charge 5 Teal

Портативная акустика JBL – это идеальное сочетание качества звука и стильного дизайна в одном устройстве. Выполненная в ярком бирюзовом цвете, эта колонка станет отличным дополнением вашего образа, подчеркнув вашу индивидуальность. Вооруженная мощным звуком и удобством в использовании, эта акустическая система обладает следующими характеристиками: её вес составляет всего 0,96 кг, что делает её удобной в транспортировке. Мощность устройства – 10 Вт, обеспечивая чистый и насыщенный звук. Колонка оснащена аккумулятором типа Li-Ion с впечатляющей емкостью 7500 мА·ч, что позволяет наслаждаться музыкальным сопровождением до 20 часов без подзарядки. Она также поддерживает USB-подключение, что делает её еще более универсальной и удобной в различных ситуациях. Акустическая система имеет два динамика и обеспечивает звук в формате моно, с отличным отношением сигнал/шум 80 дБ. Отличительной чертой данного устройства является наличие двух полос AC, что улучшает качество звучания и обеспечивает сбалансированный акустический опыт. Корпус колоноки выполнен из прочного пластика, что обеспечивает ее долговечность и надежность в условиях активного использования. Питание осуществляется за счет встроенного аккумулятора, что дает возможность брать устройство с собой на природу или в путешествия, не беспокоясь о доступе к источникам энергии. Колонка JBL – это не просто устройство для воспроизведения музыки, это настоящий спутник для всех любителей качественного звука в любом месте и в любое время.

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Charge 5 Teal

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
колонка супер. заказала 29.05 пришла 30.05. Брала для дачи, чтоб не раздражать и не шокировать соседей - самое то. звучание отличное. Очень довольна. Спасибо огромное, что доставка не подвела, не задержалась. Все супер! рекомендую. силиконовый чехол заказала отдельно, все четко подошло.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка просто супер. Оригинал. Удобно с собой взять. Хороший бас.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
ДМИТРИЙ Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Звук чуть лучше чем у моей старой джибиэль чардж 3 2018 года. В целом приходится привыкать , непривычно после старой , со старой джибиэль проще. Звук хороший, на скорости 100 км в час слышу нормально звук! Установил на руль байка!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Наталья Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает. Доставлено в надлежащем виде. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличный качественный звук
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Антон О.

Достоинства:


Комментарий:
Нормик. Самый дешёвый вариант на этот момент!
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично пока. время покажет
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Кирилл Р.

Достоинства:


Комментарий:
фирма, есть фирма, супер звук и мощность.Я рад!
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Dmitri P.

Достоинства:


Комментарий:
Альтернативы не вижу. Надеюсь, что надежность не стала хуже в сравнении с прошлыми поколениями JBL Charge. Charge 2+ еще живая, но требует замены аккумулятора.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Джони Инглиш

Достоинства:


Комментарий:
брал в подарок, оригинал, за такую цену лучшего не найти
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Валерий

Достоинства:


Комментарий:
Ранее пользовался третьим поколением, два года без нареканий, продал, новый владелец слушает до сих пор и радуется. Я наслаждаюсь теперь бирюзовым, поколение новым, ничуть не сомневаюсь в своём выборе. Звук супер, в эксплуатации удобен, на свежем воздухе, в сыром помещении, на пляже - качество звука не меняется и батарея держит по семь , десять часов беспрерывного звука.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Роман А.

Достоинства:


Комментарий:
пока в полном восторге. играет отлично, заряд тоже держит долго.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Неизвестный

Достоинства:


Комментарий:
Я очень довольна Ожидание и реальность совпали
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Anton A.

Достоинства:


Комментарий:
Вживую звук отличный. Телефон, конечно, не передаёт.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Это топ, брала в подарок, поэтому нужно было доставить в срок, пришла за 5 дней без задержек, все остались довольны, звук качественный
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, класс . Звук прекрасный
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Леонид К.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Играет просто супер! Единственный минус, что в комплекте нет блока для зарядки. В остальном нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Карина С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классная! Оригинал можно проверить на оф.сайте JBL До этого была Флип 4 Эта уже более прокаченная, звук Выбирали между Алисой, но она и рядом не стоит с JBL! +Водонепроницаемая +защита от пыли и песка Советую однозначно
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Данил О.

Достоинства:


Комментарий:
колонка очень качественного звука , я прям удивлен этому
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Никита

Достоинства:


Комментарий:
товар оригинальный, TL версия, к приложению подключилась очень быстро, забрал в назначенный день,не парьтесь берите и не переживайте)))
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
качество звука потрясающее
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Денис И.

Достоинства:


Комментарий:
четко , не пожалел . качество звука бомба,,,
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Купила эту колонку около 1 недели назад, очень ее ждала. Упакована была очень надежно, в комплекте лежал провод type-c Не разочаровалась, потому что звук просто идеальный Оригинал 100% Колонка небольшая, не очень тяжелая, удобно будет брать с собой в отпуск. Очень громкий звук, то есть если брать другие модели, у этой колонки звук чище и более...
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
Владимир Валерьевич

Достоинства:


Комментарий:
JBL как обычно, качество, классный звук и внешний вид, покупкой доволен. Доставка на следубщий день. Очень рад, спасибо)
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2024
Валентина Х.

Достоинства:


Комментарий:
Крутая колонка, рекомендую!!!!!



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
бирюзовый
Особенности
одновременная регистрация до 2 Bluetooth устройств
Звук
моно
Мощность, Вт
10
Количество динамиков
2
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7500
Время работы, ч
20
Габаритные размеры
94х223х97 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика JBL – это идеальное сочетание качества звука и стильного дизайна в одном устройстве. Выполненная в ярком бирюзовом цвете, эта колонка станет отличным дополнением вашего образа, подчеркнув вашу индивидуальность. Вооруженная мощным звуком и удобством в использовании, эта акустическая система обладает следующими характеристиками: её вес составляет всего 0,96 кг, что делает её удобной в транспортировке. Мощность устройства – 10 Вт, обеспечивая чистый и насыщенный звук. Колонка оснащена аккумулятором типа Li-Ion с впечатляющей емкостью 7500 мА·ч, что позволяет наслаждаться музыкальным сопровождением до 20 часов без подзарядки. Она также поддерживает USB-подключение, что делает её еще более универсальной и удобной в различных ситуациях. Акустическая система имеет два динамика и обеспечивает звук в формате моно, с отличным отношением сигнал/шум 80 дБ. Отличительной чертой данного устройства является наличие двух полос AC, что улучшает качество звучания и обеспечивает сбалансированный акустический опыт. Корпус колоноки выполнен из прочного пластика, что обеспечивает ее долговечность и надежность в условиях активного использования. Питание осуществляется за счет встроенного аккумулятора, что дает возможность брать устройство с собой на природу или в путешествия, не беспокоясь о доступе к источникам энергии. Колонка JBL – это не просто устройство для воспроизведения музыки, это настоящий спутник для всех любителей качественного звука в любом месте и в любое время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
колонка супер. заказала 29.05 пришла 30.05. Брала для дачи, чтоб не раздражать и не шокировать соседей - самое то. звучание отличное. Очень довольна. Спасибо огромное, что доставка не подвела, не задержалась. Все супер! рекомендую. силиконовый чехол заказала отдельно, все четко подошло.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка просто супер. Оригинал. Удобно с собой взять. Хороший бас.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
ДМИТРИЙ Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Звук чуть лучше чем у моей старой джибиэль чардж 3 2018 года. В целом приходится привыкать , непривычно после старой , со старой джибиэль проще. Звук хороший, на скорости 100 км в час слышу нормально звук! Установил на руль байка!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Наталья Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает. Доставлено в надлежащем виде. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличный качественный звук
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Антон О.

Достоинства:


Комментарий:
Нормик. Самый дешёвый вариант на этот момент!
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично пока. время покажет
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Кирилл Р.

Достоинства:


Комментарий:
фирма, есть фирма, супер звук и мощность.Я рад!
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Dmitri P.

Достоинства:


Комментарий:
Альтернативы не вижу. Надеюсь, что надежность не стала хуже в сравнении с прошлыми поколениями JBL Charge. Charge 2+ еще живая, но требует замены аккумулятора.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Джони Инглиш

Достоинства:


Комментарий:
брал в подарок, оригинал, за такую цену лучшего не найти
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Валерий

Достоинства:


Комментарий:
Ранее пользовался третьим поколением, два года без нареканий, продал, новый владелец слушает до сих пор и радуется. Я наслаждаюсь теперь бирюзовым, поколение новым, ничуть не сомневаюсь в своём выборе. Звук супер, в эксплуатации удобен, на свежем воздухе, в сыром помещении, на пляже - качество звука не меняется и батарея держит по семь , десять часов беспрерывного звука.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Роман А.

Достоинства:


Комментарий:
пока в полном восторге. играет отлично, заряд тоже держит долго.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Неизвестный

Достоинства:


Комментарий:
Я очень довольна Ожидание и реальность совпали
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Anton A.

Достоинства:


Комментарий:
Вживую звук отличный. Телефон, конечно, не передаёт.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Это топ, брала в подарок, поэтому нужно было доставить в срок, пришла за 5 дней без задержек, все остались довольны, звук качественный
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, класс . Звук прекрасный
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Леонид К.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Играет просто супер! Единственный минус, что в комплекте нет блока для зарядки. В остальном нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Карина С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классная! Оригинал можно проверить на оф.сайте JBL До этого была Флип 4 Эта уже более прокаченная, звук Выбирали между Алисой, но она и рядом не стоит с JBL! +Водонепроницаемая +защита от пыли и песка Советую однозначно
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Данил О.

Достоинства:


Комментарий:
колонка очень качественного звука , я прям удивлен этому
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Никита

Достоинства:


Комментарий:
товар оригинальный, TL версия, к приложению подключилась очень быстро, забрал в назначенный день,не парьтесь берите и не переживайте)))
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
качество звука потрясающее
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Денис И.

Достоинства:


Комментарий:
четко , не пожалел . качество звука бомба,,,
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Купила эту колонку около 1 недели назад, очень ее ждала. Упакована была очень надежно, в комплекте лежал провод type-c Не разочаровалась, потому что звук просто идеальный Оригинал 100% Колонка небольшая, не очень тяжелая, удобно будет брать с собой в отпуск. Очень громкий звук, то есть если брать другие модели, у этой колонки звук чище и более...
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
Владимир Валерьевич

Достоинства:


Комментарий:
JBL как обычно, качество, классный звук и внешний вид, покупкой доволен. Доставка на следубщий день. Очень рад, спасибо)
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2024
Валентина Х.

Достоинства:


Комментарий:
Крутая колонка, рекомендую!!!!!


Портативная акустика JBL Charge 5 Teal - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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