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Набор мебели Форма "Кристина" арт.С-43-Ф купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор мебели Форма "Кристина" арт.С-43-Ф

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Набор мебели Форма &quot;Кристина&quot; арт.С-43-Ф - фото 1
Набор мебели Форма &quot;Кристина&quot; арт.С-43-Ф - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
  • Набор мебели Форма &quot;Кристина&quot; арт.С-43-Ф - фото 1
  • Набор мебели Форма &quot;Кристина&quot; арт.С-43-Ф - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
970 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527741
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Характеристики

Бренд
Форма
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
мебель для спальни, гардеробной, офиса, гостиной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х13
Вес, г.
770

Описание товара Набор мебели Форма "Кристина" арт.С-43-Ф

Игрушка бренда Форма Кристина С-43-Ф понравится любой девочке. Она выполнена из качественных материалов, все детали тщательно обработаны, красители безвредны для здоровья ребенка.

Отзывы о товаре Набор мебели Форма "Кристина" арт.С-43-Ф




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Характеристики
Бренд
Форма
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
мебель для спальни, гардеробной, офиса, гостиной
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка бренда Форма Кристина С-43-Ф понравится любой девочке. Она выполнена из качественных материалов, все детали тщательно обработаны, красители безвредны для здоровья ребенка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор мебели Форма "Кристина" арт.С-43-Ф - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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