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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Световые эффекты
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
1 250 руб.
1 734
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 424054
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Описание товара Малышка Весна с мишуткой кукла пластмассовая 30 см
Малышка с мишуткой - милый и обаятельный карапуз. Игры с таким пупсом помогут сформировать у вашего ребёнка чувство ответственности, навыки заботы о младших. Малышку так и хочется взять на ручки и позаботиться о ней. Кукла одета в красивое розовое платьице, на голове мягкий ободок в тон платью. В ручках кукла держит маленькую виниловую игрушку - мишку. Игровые возможности куклы: благодаря небольшому размеру и продуманной конструкции эту куклу легко и удобно брать в руки, её можно сажать, укладывать спать, переодевать. Куклу можно купать, так как у неё вставные незакрывающиеся глазки, рельефный кукольный паричок и нет звуковых устройств. Высота 30 см. Тело куклы пропорционально и гармонично, полностью выполнено из эластичного приятного на ощупь винила. Кукла способствует развитию мелкой моторики ребенка и соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
Малышка с мишуткой - милый и обаятельный карапуз. Игры с таким пупсом помогут сформировать у вашего ребёнка чувство ответственности, навыки заботы о младших. Малышку так и хочется взять на ручки и позаботиться о ней. Кукла одета в красивое розовое платьице, на голове мягкий ободок в тон платью. В ручках кукла держит маленькую виниловую игрушку - мишку. Игровые возможности куклы: благодаря небольшому размеру и продуманной конструкции эту куклу легко и удобно брать в руки, её можно сажать, укладывать спать, переодевать. Куклу можно купать, так как у неё вставные незакрывающиеся глазки, рельефный кукольный паричок и нет звуковых устройств. Высота 30 см. Тело куклы пропорционально и гармонично, полностью выполнено из эластичного приятного на ощупь винила. Кукла способствует развитию мелкой моторики ребенка и соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
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