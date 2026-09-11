Сетевое зарядное устройство Qumo Energy light (Charger 0050) PD 20W, 1USB Type-C, черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Сетевое зарядное устройство Qumo Energy light (Charger 0050) PD 20W, 1USB Type-C, черный
Ни для кого не секрет, что для обеспечения работоспособности электронной техники требуется электроэнергия. В свою очередь, для подзарядки элементов питания планшетов, смартфонов и других электронных гаджетов используются зарядные устройства. Купить зарядку можно также и сетевую. Представленное вашему вниманию зарядное устройство QUMO Energy light (Charger 0050) позволит вам заряжать свой электронный гаджет быстро и легко. Мощность блока питания девайса составляет 20 Ватт. Устройство просто в использовании, отличается высокой степенью надёжности. Оно абсолютно безопасно в эксплуатации и благодаря достаточно высокой мощности позволяет быстро заряжать элементы питания смартфона или планшета. Зарядное устройство QUMO Energy light (Charger 0050) имеет небольшие размеры и благодаря оригинальному дизайну корпуса гармонично сочетается с любым устройством. Простота конструкции, неприхотливость в использовании, отличные технические характеристики. Всё это QUMO Energy light (Charger 0050)!
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