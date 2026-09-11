Наушники Oklick HS-M150 черный/красный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 512582
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный, красный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
227
Описание товара Наушники Oklick HS-M150 черный/красный
Наушники Oklick идеально подойдут для тех, кто ценит качество звука и комфорт. Эти проводные накладные наушники оснащены встроенным микрофоном, что делает их отличным выбором для общений и видеозвонков. Длина кабеля составляет 2,2 метра, что обеспечивает свободу передвижения и удобство использования в различных ситуациях. Современный дизайн в сочетании с черно-красной цветовой гаммой придаёт модели стильный вид. Подключение через универсальный разъём jack 3.5 mm делает наушники совместимыми с большинством устройств. Украсьте свой день качественным звуком с наушниками Oklick.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный, красный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
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Страна производитель
Китай
Наушники Oklick идеально подойдут для тех, кто ценит качество звука и комфорт. Эти проводные накладные наушники оснащены встроенным микрофоном, что делает их отличным выбором для общений и видеозвонков. Длина кабеля составляет 2,2 метра, что обеспечивает свободу передвижения и удобство использования в различных ситуациях. Современный дизайн в сочетании с черно-красной цветовой гаммой придаёт модели стильный вид. Подключение через универсальный разъём jack 3.5 mm делает наушники совместимыми с большинством устройств. Украсьте свой день качественным звуком с наушниками Oklick.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Oklick HS-M150 черный/красный - купить по цене 880 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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