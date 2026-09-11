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Наушники Oklick HS-M150 черный/красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Oklick HS-M150 черный/красный

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Наушники Oklick HS-M150 черный/красный - фото 1
Наушники Oklick HS-M150 черный/красный - фото 2
Наушники Oklick HS-M150 черный/красный - фото 3
Наушники Oklick HS-M150 черный/красный - фото 4
Наушники Oklick HS-M150 черный/красный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Oklick HS-M150 черный/красный - фото 1
  • Наушники Oklick HS-M150 черный/красный - фото 2
  • Наушники Oklick HS-M150 черный/красный - фото 3
  • Наушники Oklick HS-M150 черный/красный - фото 4
  • Наушники Oklick HS-M150 черный/красный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512582
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный, красный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
227

Описание товара Наушники Oklick HS-M150 черный/красный

Наушники Oklick идеально подойдут для тех, кто ценит качество звука и комфорт. Эти проводные накладные наушники оснащены встроенным микрофоном, что делает их отличным выбором для общений и видеозвонков. Длина кабеля составляет 2,2 метра, что обеспечивает свободу передвижения и удобство использования в различных ситуациях. Современный дизайн в сочетании с черно-красной цветовой гаммой придаёт модели стильный вид. Подключение через универсальный разъём jack 3.5 mm делает наушники совместимыми с большинством устройств. Украсьте свой день качественным звуком с наушниками Oklick.

Отзывы о товаре Наушники Oklick HS-M150 черный/красный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный, красный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Oklick идеально подойдут для тех, кто ценит качество звука и комфорт. Эти проводные накладные наушники оснащены встроенным микрофоном, что делает их отличным выбором для общений и видеозвонков. Длина кабеля составляет 2,2 метра, что обеспечивает свободу передвижения и удобство использования в различных ситуациях. Современный дизайн в сочетании с черно-красной цветовой гаммой придаёт модели стильный вид. Подключение через универсальный разъём jack 3.5 mm делает наушники совместимыми с большинством устройств. Украсьте свой день качественным звуком с наушниками Oklick.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Oklick HS-M150 черный/красный - купить по цене 880 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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