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Клавиатура игровая SVEN KB-G8000 (SV-019907) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура игровая SVEN KB-G8000 (SV-019907)

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Клавиатура игровая SVEN KB-G8000 (SV-019907) - фото 1
Клавиатура игровая SVEN KB-G8000 (SV-019907) - фото 2
Клавиатура игровая SVEN KB-G8000 (SV-019907) - фото 3
Клавиатура игровая SVEN KB-G8000 (SV-019907) - фото 4
Клавиатура игровая SVEN KB-G8000 (SV-019907) - фото 5
Клавиатура игровая SVEN KB-G8000 (SV-019907) - фото 6
Клавиатура игровая SVEN KB-G8000 (SV-019907) - фото 7
Клавиатура игровая SVEN KB-G8000 (SV-019907) - фото 8
Клавиатура игровая SVEN KB-G8000 (SV-019907) - фото 9
Клавиатура игровая SVEN KB-G8000 (SV-019907) - фото 10
Клавиатура игровая SVEN KB-G8000 (SV-019907) - фото 11
Клавиатура игровая SVEN KB-G8000 (SV-019907) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
мембранная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура игровая SVEN KB-G8000 (SV-019907) - фото 1
  • Клавиатура игровая SVEN KB-G8000 (SV-019907) - фото 2
  • Клавиатура игровая SVEN KB-G8000 (SV-019907) - фото 3
  • Клавиатура игровая SVEN KB-G8000 (SV-019907) - фото 4
  • Клавиатура игровая SVEN KB-G8000 (SV-019907) - фото 5
  • Клавиатура игровая SVEN KB-G8000 (SV-019907) - фото 6
  • Клавиатура игровая SVEN KB-G8000 (SV-019907) - фото 7
  • Клавиатура игровая SVEN KB-G8000 (SV-019907) - фото 8
  • Клавиатура игровая SVEN KB-G8000 (SV-019907) - фото 9
  • Клавиатура игровая SVEN KB-G8000 (SV-019907) - фото 10
  • Клавиатура игровая SVEN KB-G8000 (SV-019907) - фото 11
  • Клавиатура игровая SVEN KB-G8000 (SV-019907) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 510746
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
да
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
50х16х4
Вес, г.
420

Описание товара Клавиатура игровая SVEN KB-G8000 (SV-019907)

Линейка игровых клавиатур от SVEN пополнилась еще одним по-настоящему эффектным устройством. SVEN KB-G8000 оборудована разноцветной подсветкой с регулировкой яркости и «дышащим» режимом, позволяющей создать на игровом месте как агрессивную среду для онлайн-шутеров, так и атмосферу сосредоточения и концентрации для квестов и стратегий. А если предстоит не игра, а серьезная работа — можно оставить минимальный уровень подсветки и погрузиться в нее. У KB-G8000 есть все необходимое для того, чтобы стать идеальной спутницей не только в играх, но и в повседневных делах.

Отзывы о товаре Клавиатура игровая SVEN KB-G8000 (SV-019907)




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
да
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Тип подключения
проводное
Описание
Линейка игровых клавиатур от SVEN пополнилась еще одним по-настоящему эффектным устройством. SVEN KB-G8000 оборудована разноцветной подсветкой с регулировкой яркости и «дышащим» режимом, позволяющей создать на игровом месте как агрессивную среду для онлайн-шутеров, так и атмосферу сосредоточения и концентрации для квестов и стратегий. А если предстоит не игра, а серьезная работа — можно оставить минимальный уровень подсветки и погрузиться в нее. У KB-G8000 есть все необходимое для того, чтобы стать идеальной спутницей не только в играх, но и в повседневных делах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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