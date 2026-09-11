Клавиатура игровая SVEN KB-G8000 (SV-019907)
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Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
мембранная
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 510746
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
да
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
50х16х4
Вес, г.
420
Описание товара Клавиатура игровая SVEN KB-G8000 (SV-019907)
Линейка игровых клавиатур от SVEN пополнилась еще одним по-настоящему эффектным устройством. SVEN KB-G8000 оборудована разноцветной подсветкой с регулировкой яркости и «дышащим» режимом, позволяющей создать на игровом месте как агрессивную среду для онлайн-шутеров, так и атмосферу сосредоточения и концентрации для квестов и стратегий. А если предстоит не игра, а серьезная работа — можно оставить минимальный уровень подсветки и погрузиться в нее. У KB-G8000 есть все необходимое для того, чтобы стать идеальной спутницей не только в играх, но и в повседневных делах.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, ножничные, белые
Теги товара: игровые, с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
да
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Тип подключения
проводное
Линейка игровых клавиатур от SVEN пополнилась еще одним по-настоящему эффектным устройством. SVEN KB-G8000 оборудована разноцветной подсветкой с регулировкой яркости и «дышащим» режимом, позволяющей создать на игровом месте как агрессивную среду для онлайн-шутеров, так и атмосферу сосредоточения и концентрации для квестов и стратегий. А если предстоит не игра, а серьезная работа — можно оставить минимальный уровень подсветки и погрузиться в нее. У KB-G8000 есть все необходимое для того, чтобы стать идеальной спутницей не только в играх, но и в повседневных делах.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, ножничные, белые
Теги товара: игровые, с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, ножничные, белые
Теги товара: игровые, с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
Клавиатура игровая SVEN KB-G8000 (SV-019907) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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