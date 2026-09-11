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Измельчитель BQ CH1741 Белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Измельчитель BQ CH1741 Белый

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Измельчитель BQ CH1741 Белый - фото 3
Измельчитель BQ CH1741 Белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
400
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Объем измельчителя, л
1.2
Количество скоростей / режимов
2
  • Измельчитель BQ CH1741 Белый - фото 1
  • Измельчитель BQ CH1741 Белый - фото 2
  • Измельчитель BQ CH1741 Белый - фото 3
  • Измельчитель BQ CH1741 Белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 500324
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
400
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.8
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, упаковка
Цвет
белый
Объем измельчителя, л
1.2
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
Индикация выбранной скорости. Отключение при открытой крышке.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х19
Вес, кг.
1.68

Описание товара Измельчитель BQ CH1741 Белый

Блендер BQ – это надежный и стильный измельчитель, который станет незаменимым помощником на вашей кухне. Благодаря мощности в 400 Вт, он с легкостью справится с измельчением и смешиванием различных ингредиентов, обеспечивая идеально однородную консистенцию. Эта стационарная модель выполнена в универсальном белом цвете, который прекрасно впишется в любой кухонный интерьер. Чаша измельчителя объемом 1,2 литра изготовлена из прочного стекла, что гарантирует долговечность и легкость в уходе, а металлические ножи обеспечивают эффективное измельчение. Блендер BQ оснащен двумя скоростными режимами, что позволяет выбрать оптимальную скорость для различных типов продуктов. Устройство имеет компактные размеры и вес всего 1,47 кг, благодаря чему его легко перемещать и хранить. Длина сетевого шнура составляет 0,8 м, что обеспечивает удобство в использовании. В комплект входит одна насадка, позволяющая максимально использовать возможности этого измельчителя. Блендер BQ сочетает в себе качество, надежность и современный дизайн, делая вашу кухонную рутину проще и приятнее.



Теги товара: со стеклянной чашей

Отзывы о товаре Измельчитель BQ CH1741 Белый




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
400
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.8
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, упаковка
Цвет
белый
Объем измельчителя, л
1.2
Развернуть
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
Индикация выбранной скорости. Отключение при открытой крышке.
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер BQ – это надежный и стильный измельчитель, который станет незаменимым помощником на вашей кухне. Благодаря мощности в 400 Вт, он с легкостью справится с измельчением и смешиванием различных ингредиентов, обеспечивая идеально однородную консистенцию. Эта стационарная модель выполнена в универсальном белом цвете, который прекрасно впишется в любой кухонный интерьер. Чаша измельчителя объемом 1,2 литра изготовлена из прочного стекла, что гарантирует долговечность и легкость в уходе, а металлические ножи обеспечивают эффективное измельчение. Блендер BQ оснащен двумя скоростными режимами, что позволяет выбрать оптимальную скорость для различных типов продуктов. Устройство имеет компактные размеры и вес всего 1,47 кг, благодаря чему его легко перемещать и хранить. Длина сетевого шнура составляет 0,8 м, что обеспечивает удобство в использовании. В комплект входит одна насадка, позволяющая максимально использовать возможности этого измельчителя. Блендер BQ сочетает в себе качество, надежность и современный дизайн, делая вашу кухонную рутину проще и приятнее.


Теги товара: со стеклянной чашей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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