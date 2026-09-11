Смеситель для кухни AM.PM Like F8007122 черный
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни AM.PM Like F8007122 черный
Впервые модный дизайнерский смеситель в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Максимальный комфорт: плавное вращение поворотного излива в любом направлении обеспечивает непревзойденное удовольствие от использования и удобство в работе на кухне. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для AM PM керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Разработан с учетом ваших потребностей и особенностей различных пространств. Высокий излив смесителя Like идеально подойдет для любой раковины поможет вам с легкостью справится с такими задачами, как наполнение больших емкостей. Забота о безопасности: изготовлен из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца. Надежность на 700%, протестирован на 500 000 циклов включения, что в 7 раз превышает европейские стандарты.
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