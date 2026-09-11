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Мышь Sven RX-G820 (SV-017002) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Sven RX-G820 (SV-017002)

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Мышь Sven RX-G820 (SV-017002) - фото 1
Мышь Sven RX-G820 (SV-017002) - фото 2
Мышь Sven RX-G820 (SV-017002) - фото 3
Мышь Sven RX-G820 (SV-017002) - фото 4
Мышь Sven RX-G820 (SV-017002) - фото 5
Мышь Sven RX-G820 (SV-017002) - фото 6
Мышь Sven RX-G820 (SV-017002) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
  • Мышь Sven RX-G820 (SV-017002) - фото 1
  • Мышь Sven RX-G820 (SV-017002) - фото 2
  • Мышь Sven RX-G820 (SV-017002) - фото 3
  • Мышь Sven RX-G820 (SV-017002) - фото 4
  • Мышь Sven RX-G820 (SV-017002) - фото 5
  • Мышь Sven RX-G820 (SV-017002) - фото 6
  • Мышь Sven RX-G820 (SV-017002) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 495875
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
121х35х65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х6х5
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Sven RX-G820 (SV-017002)

Специальное программное обеспечение позволяет изменять функции клавиш, а также создавать макросы, поднимающие комфорт и эффективность игрового процесса на новый уровень. Размещенная в корпусе мыши RGB-подсветка поддерживает несколько режимов, которые можно выбрать в соответствии со своими вкусами и создаваемой игрой атмосферой. Кнопка управления подсветкой, расположенная на нижней части мыши, дает возможность быстро изменять ее режимы без запуска ПО для настройки.

Отзывы о товаре Мышь Sven RX-G820 (SV-017002)




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
7
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
121х35х65
Страна производитель
Китай
Описание
Специальное программное обеспечение позволяет изменять функции клавиш, а также создавать макросы, поднимающие комфорт и эффективность игрового процесса на новый уровень. Размещенная в корпусе мыши RGB-подсветка поддерживает несколько режимов, которые можно выбрать в соответствии со своими вкусами и создаваемой игрой атмосферой. Кнопка управления подсветкой, расположенная на нижней части мыши, дает возможность быстро изменять ее режимы без запуска ПО для настройки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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