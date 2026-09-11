Бункер для сбора отработанных чернил HP PW 750/765/772/776/777/780/785 (W1B44A/A7W93-67081) Service Fluid Container Kit
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Боксы для сбора тонера
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
PW 750, 765, 772, 776, 777, 780, 785
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494555
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Боксы для сбора тонера
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
PW 750, 765, 772, 776, 777, 780, 785
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х35х12
Вес, кг.
3.3
Описание товара Бункер для сбора отработанных чернил HP PW 750/765/772/776/777/780/785 (W1B44A/A7W93-67081) Service Fluid Container Kit
Печатайте тысячи высококачественных страниц на лазерном принтере без картриджей благодаря уникальной и простой в использовании системе пополнения тонера HP. Положитесь на стабильную производительность и инновации компании HP в области печати.
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Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Боксы для сбора тонера
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
PW 750, 765, 772, 776, 777, 780, 785
Страна производитель
Китай
Печатайте тысячи высококачественных страниц на лазерном принтере без картриджей благодаря уникальной и простой в использовании системе пополнения тонера HP. Положитесь на стабильную производительность и инновации компании HP в области печати.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Бункер для сбора отработанных чернил HP PW 750/765/772/776/777/780/785 (W1B44A/A7W93-67081) Service Fluid Container Kit - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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