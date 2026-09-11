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Мышь Razer Viper 8KHZ (RZ01-03580100-R3M1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Razer Viper 8KHZ (RZ01-03580100-R3M1)

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Мышь Razer Viper 8KHZ (RZ01-03580100-R3M1) - фото 1
Мышь Razer Viper 8KHZ (RZ01-03580100-R3M1) - фото 2
Мышь Razer Viper 8KHZ (RZ01-03580100-R3M1) - фото 3
Мышь Razer Viper 8KHZ (RZ01-03580100-R3M1) - фото 4
Мышь Razer Viper 8KHZ (RZ01-03580100-R3M1) - фото 5
Мышь Razer Viper 8KHZ (RZ01-03580100-R3M1) - фото 6
Мышь Razer Viper 8KHZ (RZ01-03580100-R3M1) - фото 7
Мышь Razer Viper 8KHZ (RZ01-03580100-R3M1) - фото 8
Мышь Razer Viper 8KHZ (RZ01-03580100-R3M1) - фото 9
Мышь Razer Viper 8KHZ (RZ01-03580100-R3M1) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Razer Viper 8KHZ (RZ01-03580100-R3M1) - фото 1
  • Мышь Razer Viper 8KHZ (RZ01-03580100-R3M1) - фото 2
  • Мышь Razer Viper 8KHZ (RZ01-03580100-R3M1) - фото 3
  • Мышь Razer Viper 8KHZ (RZ01-03580100-R3M1) - фото 4
  • Мышь Razer Viper 8KHZ (RZ01-03580100-R3M1) - фото 5
  • Мышь Razer Viper 8KHZ (RZ01-03580100-R3M1) - фото 6
  • Мышь Razer Viper 8KHZ (RZ01-03580100-R3M1) - фото 7
  • Мышь Razer Viper 8KHZ (RZ01-03580100-R3M1) - фото 8
  • Мышь Razer Viper 8KHZ (RZ01-03580100-R3M1) - фото 9
  • Мышь Razer Viper 8KHZ (RZ01-03580100-R3M1) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 486227
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Razer Viper 8KHZ (RZ01-03580100-R3M1)

Достигните следующего уровня абсолютного контроля с Razer Viper 8KHz - симметричной игровой мышью для киберспорта с истинной частотой опроса 8000 Гц для максимальной скорости и минимальной задержки из когда-либо достигнутых. С усовершенствованной оптическими переключателями Razer 2-го поколения мышью, пришло время встать на ноги и оставить все позади. С улучшенной тактильной обратной связью, теперь каждый щелчок ощущается и звучит более приятно. И без необходимости в задержке вибрации, используемой в традиционных переключателях, молниеносное срабатывание дополняется технологией Razer HyperPolling, чтобы обеспечить минимальную задержку ввода, которая приближает вас к игре на профессиональном уровне.

Отзывы о товаре Мышь Razer Viper 8KHZ (RZ01-03580100-R3M1)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Достигните следующего уровня абсолютного контроля с Razer Viper 8KHz - симметричной игровой мышью для киберспорта с истинной частотой опроса 8000 Гц для максимальной скорости и минимальной задержки из когда-либо достигнутых. С усовершенствованной оптическими переключателями Razer 2-го поколения мышью, пришло время встать на ноги и оставить все позади. С улучшенной тактильной обратной связью, теперь каждый щелчок ощущается и звучит более приятно. И без необходимости в задержке вибрации, используемой в традиционных переключателях, молниеносное срабатывание дополняется технологией Razer HyperPolling, чтобы обеспечить минимальную задержку ввода, которая приближает вас к игре на профессиональном уровне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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