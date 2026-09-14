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Лопата совковая СибрТех (61471) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата совковая СибрТех (61471)

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Лопата совковая СибрТех (61471) - фото 1
Лопата совковая СибрТех (61471) - фото 2
Лопата совковая СибрТех (61471) - фото 3
Лопата совковая СибрТех (61471) - фото 4
Лопата совковая СибрТех (61471) - фото 5
Лопата совковая СибрТех (61471) - фото 6
Лопата совковая СибрТех (61471) - фото 7
Лопата совковая СибрТех (61471) - фото 8
Лопата совковая СибрТех (61471) - фото 9
Лопата совковая СибрТех (61471) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
совковая
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
нет
  • Лопата совковая СибрТех (61471) - фото 1
  • Лопата совковая СибрТех (61471) - фото 2
  • Лопата совковая СибрТех (61471) - фото 3
  • Лопата совковая СибрТех (61471) - фото 4
  • Лопата совковая СибрТех (61471) - фото 5
  • Лопата совковая СибрТех (61471) - фото 6
  • Лопата совковая СибрТех (61471) - фото 7
  • Лопата совковая СибрТех (61471) - фото 8
  • Лопата совковая СибрТех (61471) - фото 9
  • Лопата совковая СибрТех (61471) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 478509
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лопата совковая СибрТех (61471)
390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
совковая
Материал рабочей части
сталь
Черенок
нет
Рукоятка на черенке
нет
Ширина рабочей части, мм
235
Общая длина, см
36
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.04х0.2х0.1
Вес, г.
890

Описание товара Лопата совковая СибрТех (61471)

Покрыты качественным лаком защищающим от коррозии. Поставляются без черенка. Предназначены для уборочных работ. Бортики по краям ковша удерживают сыпучие материалы.

Отзывы о товаре Лопата совковая СибрТех (61471)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
совковая
Материал рабочей части
сталь
Черенок
нет
Рукоятка на черенке
нет
Ширина рабочей части, мм
235
Общая длина, см
36
Страна производитель
Россия
Описание
Покрыты качественным лаком защищающим от коррозии. Поставляются без черенка. Предназначены для уборочных работ. Бортики по краям ковша удерживают сыпучие материалы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата совковая СибрТех (61471) - по цене 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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