Лопата штыковая СибрТех (61470)
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Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб.
В наличии
Код товара: 478513
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410 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Ширина рабочей части, мм
210
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.04х0.2х0.1
Вес, г.
750
Описание товара Лопата штыковая СибрТех (61470)
Штыковая лопата Сибртех 61470 размером 210 х 270 мм, без черенка, с ребрами жесткости, пригодится для проведения земляных работ на участке и строительной площадке. Используется для вскапывания земли, создания траншей и т.д. Благодаря закругленной верхней кромке лопата легко проникает даже в твердую почву. Цельновырубная тулейка подходит для черенка диаметром 40 мм.
Преимущества
- Надежность — лопата выполнена из среднеуглеродистой стали и закалена до необходимой твердости.
- Устойчивость к воздействию влаги — рабочее полотно покрыто порошковой эмалью для защиты от образования коррозии.
- Высокая прочность на излом — клиновидное полотно с ребрами жесткости выдерживает значительные нагрузки.
- Крепкая фиксация черенка — конструкция тулейки позволяет надежно закрепить его саморезами.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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Бренд
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Ширина рабочей части, мм
210
Страна производитель
Россия
Штыковая лопата Сибртех 61470 размером 210 х 270 мм, без черенка, с ребрами жесткости, пригодится для проведения земляных работ на участке и строительной площадке. Используется для вскапывания земли, создания траншей и т.д. Благодаря закругленной верхней кромке лопата легко проникает даже в твердую почву. Цельновырубная тулейка подходит для черенка диаметром 40 мм.
Преимущества
- Надежность — лопата выполнена из среднеуглеродистой стали и закалена до необходимой твердости.
- Устойчивость к воздействию влаги — рабочее полотно покрыто порошковой эмалью для защиты от образования коррозии.
- Высокая прочность на излом — клиновидное полотно с ребрами жесткости выдерживает значительные нагрузки.
- Крепкая фиксация черенка — конструкция тулейки позволяет надежно закрепить его саморезами.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Лопата штыковая СибрТех (61470) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 410 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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