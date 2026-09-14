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Лопата штыковая СибрТех (61470) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата штыковая СибрТех (61470)

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Лопата штыковая СибрТех (61470) - фото 1
Лопата штыковая СибрТех (61470) - фото 2
Лопата штыковая СибрТех (61470) - фото 3
Лопата штыковая СибрТех (61470) - фото 4
Лопата штыковая СибрТех (61470) - фото 5
Лопата штыковая СибрТех (61470) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
  • Лопата штыковая СибрТех (61470) - фото 1
  • Лопата штыковая СибрТех (61470) - фото 2
  • Лопата штыковая СибрТех (61470) - фото 3
  • Лопата штыковая СибрТех (61470) - фото 4
  • Лопата штыковая СибрТех (61470) - фото 5
  • Лопата штыковая СибрТех (61470) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 478513
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лопата штыковая СибрТех (61470)
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Ширина рабочей части, мм
210
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.04х0.2х0.1
Вес, г.
750

Описание товара Лопата штыковая СибрТех (61470)

Штыковая лопата Сибртех 61470 размером 210 х 270 мм, без черенка, с ребрами жесткости, пригодится для проведения земляных работ на участке и строительной площадке. Используется для вскапывания земли, создания траншей и т.д. Благодаря закругленной верхней кромке лопата легко проникает даже в твердую почву. Цельновырубная тулейка подходит для черенка диаметром 40 мм.

Преимущества

  • Надежность — лопата выполнена из среднеуглеродистой стали и закалена до необходимой твердости.
  • Устойчивость к воздействию влаги — рабочее полотно покрыто порошковой эмалью для защиты от образования коррозии.
  • Высокая прочность на излом — клиновидное полотно с ребрами жесткости выдерживает значительные нагрузки.
  • Крепкая фиксация черенка — конструкция тулейки позволяет надежно закрепить его саморезами.



Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические

Отзывы о товаре Лопата штыковая СибрТех (61470)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Лопата
Тип лопаты
штыковая
Ширина рабочей части, мм
210
Страна производитель
Россия
Описание

Штыковая лопата Сибртех 61470 размером 210 х 270 мм, без черенка, с ребрами жесткости, пригодится для проведения земляных работ на участке и строительной площадке. Используется для вскапывания земли, создания траншей и т.д. Благодаря закругленной верхней кромке лопата легко проникает даже в твердую почву. Цельновырубная тулейка подходит для черенка диаметром 40 мм.

Преимущества

  • Надежность — лопата выполнена из среднеуглеродистой стали и закалена до необходимой твердости.
  • Устойчивость к воздействию влаги — рабочее полотно покрыто порошковой эмалью для защиты от образования коррозии.
  • Высокая прочность на излом — клиновидное полотно с ребрами жесткости выдерживает значительные нагрузки.
  • Крепкая фиксация черенка — конструкция тулейки позволяет надежно закрепить его саморезами.


Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата штыковая СибрТех (61470) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 410 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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