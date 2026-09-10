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Лопата для уборки снега СибрТех 61623 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата для уборки снега СибрТех 61623

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Лопата для уборки снега СибрТех 61623 - фото 1
Лопата для уборки снега СибрТех 61623 - фото 2
Лопата для уборки снега СибрТех 61623 - фото 3
Лопата для уборки снега СибрТех 61623 - фото 4
Лопата для уборки снега СибрТех 61623 - фото 5
Лопата для уборки снега СибрТех 61623 - фото 6
Лопата для уборки снега СибрТех 61623 - фото 7
Лопата для уборки снега СибрТех 61623 - фото 8
Лопата для уборки снега СибрТех 61623 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
полипропилен
Материал рабочей части
сталь
Телескопическая ручка
нет
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
  • Лопата для уборки снега СибрТех 61623 - фото 1
  • Лопата для уборки снега СибрТех 61623 - фото 2
  • Лопата для уборки снега СибрТех 61623 - фото 3
  • Лопата для уборки снега СибрТех 61623 - фото 4
  • Лопата для уборки снега СибрТех 61623 - фото 5
  • Лопата для уборки снега СибрТех 61623 - фото 6
  • Лопата для уборки снега СибрТех 61623 - фото 7
  • Лопата для уборки снега СибрТех 61623 - фото 8
  • Лопата для уборки снега СибрТех 61623 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 349546
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
полипропилен
Материал рабочей части
сталь
Телескопическая ручка
нет
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
205
Общая длина, см
64
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
68х21х10
Вес, г.
512

Описание товара Лопата для уборки снега СибрТех 61623

Универсальная стальная лопата Сибртех 61623 размером 205 х 280 х 640 мм, с пластиковым черенком, будет полезна автомобилистам, дачникам и строителям. Ее можно использовать для чистки снега на небольших участках и для погрузки сыпучих материалов. Благодаря пластиковому черенку инструмент весит всего 522 г, поэтому с ним легко справится любой пользователь.

Преимущества

  • При изготовлении ковша используется среднеуглеродистая сталь, покрытая порошково эмалью, что придает ему прочность и стойкость к образованию коррозии.
  • Высокое качество лопаты обеспечивает возможность работы при сильных морозах до -60 °С.
  • Ребра на ковше обеспечивают необходимую жесткость, за счет чего он устойчив к повышенным нагрузкам.
  • Дополнительная рукоятка обеспечивает удобный хват и делает работу более комфортной.
  • Черенок из полиамида устойчив к любым погодным условиям, а также реагентам.
  • За счет небольшой длины 640 мм лопата легко поместится в багажник авто, не займет много места в зоне хранения дома или в гараже.

Отзывы о товаре Лопата для уборки снега СибрТех 61623




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Тип лопаты
снеговая
Материал черенка
полипропилен
Материал рабочей части
сталь
Телескопическая ручка
нет
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
205
Общая длина, см
64
Страна производитель
Россия
Описание

Универсальная стальная лопата Сибртех 61623 размером 205 х 280 х 640 мм, с пластиковым черенком, будет полезна автомобилистам, дачникам и строителям. Ее можно использовать для чистки снега на небольших участках и для погрузки сыпучих материалов. Благодаря пластиковому черенку инструмент весит всего 522 г, поэтому с ним легко справится любой пользователь.

Преимущества

  • При изготовлении ковша используется среднеуглеродистая сталь, покрытая порошково эмалью, что придает ему прочность и стойкость к образованию коррозии.
  • Высокое качество лопаты обеспечивает возможность работы при сильных морозах до -60 °С.
  • Ребра на ковше обеспечивают необходимую жесткость, за счет чего он устойчив к повышенным нагрузкам.
  • Дополнительная рукоятка обеспечивает удобный хват и делает работу более комфортной.
  • Черенок из полиамида устойчив к любым погодным условиям, а также реагентам.
  • За счет небольшой длины 640 мм лопата легко поместится в багажник авто, не займет много места в зоне хранения дома или в гараже.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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