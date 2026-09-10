Лопата для уборки снега СибрТех 61566
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Характеристики
Описание товара Лопата для уборки снега СибрТех 61566
Пластиковая лопата Сибртех 61566 размером 360 х 405 х 1550 мм, с деревянным черенком высшего сорта, облегчает уборку снега и позволяет расчистить дорожки на загородном участке, выезд из гаража и т.д. Длина инструмента 1550 мм позволяет снизить нагрузку на спину, что удобно для длительной работы. Лопата поставляется в разобранном виде (ковш и черенок).
Преимущества
- Морозостойкость — ковш из ударопрочного полипропилена выдерживает температуру до -40 ?.
- Эффективная работа — углубленный ковш с бортиками вмещает много снега, защитная накладка из алюминиевого сплава предотвращает износ кромки и облегчает очистку слежавшегося снега и наста.
- Прочность — дополнительные ребра жесткости повышают устойчивость ковша к нагрузкам, черенок из древесины высшего сорта рассчитан на длительное использование.
- Комфортная эксплуатация — деревянный черенок удобно лежит в руках.
- Небольшой вес 1,38 кг — лопатой можно долго работать без ощущения усталости.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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Пластиковая лопата Сибртех 61566 размером 360 х 405 х 1550 мм, с деревянным черенком высшего сорта, облегчает уборку снега и позволяет расчистить дорожки на загородном участке, выезд из гаража и т.д. Длина инструмента 1550 мм позволяет снизить нагрузку на спину, что удобно для длительной работы. Лопата поставляется в разобранном виде (ковш и черенок).
Преимущества
- Морозостойкость — ковш из ударопрочного полипропилена выдерживает температуру до -40 ?.
- Эффективная работа — углубленный ковш с бортиками вмещает много снега, защитная накладка из алюминиевого сплава предотвращает износ кромки и облегчает очистку слежавшегося снега и наста.
- Прочность — дополнительные ребра жесткости повышают устойчивость ковша к нагрузкам, черенок из древесины высшего сорта рассчитан на длительное использование.
- Комфортная эксплуатация — деревянный черенок удобно лежит в руках.
- Небольшой вес 1,38 кг — лопатой можно долго работать без ощущения усталости.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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