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Лопата Palisad 61428 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата Palisad 61428

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Лопата Palisad 61428 - фото 1
Лопата Palisad 61428 - фото 2
Лопата Palisad 61428 - фото 3
Лопата Palisad 61428 - фото 4
Лопата Palisad 61428 - фото 5
Лопата Palisad 61428 - фото 6
Лопата Palisad 61428 - фото 7
Лопата Palisad 61428 - фото 8
Лопата Palisad 61428 - фото 9
Лопата Palisad 61428 - фото 10
Лопата Palisad 61428 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
  • Лопата Palisad 61428 - фото 1
  • Лопата Palisad 61428 - фото 2
  • Лопата Palisad 61428 - фото 3
  • Лопата Palisad 61428 - фото 4
  • Лопата Palisad 61428 - фото 5
  • Лопата Palisad 61428 - фото 6
  • Лопата Palisad 61428 - фото 7
  • Лопата Palisad 61428 - фото 8
  • Лопата Palisad 61428 - фото 9
  • Лопата Palisad 61428 - фото 10
  • Лопата Palisad 61428 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 275300
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
150
Общая длина, см
62
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х39х31
Вес, кг.
1.69

Описание товара Лопата Palisad 61428

Цельнометаллическая походная лопата Palisad 61428, 150 х 200 х 253-620 мм, складная в чехле, предназначена для проведения земляных работ в походе. Также ее можно использовать в сложенном виде в качестве мотыги. Верхняя кромка полотна выполнена с закругленным краем, такая конструкционная особенность позволяет легко втыкать лопату в землю.

Преимущества

  • Черенок и рабочая часть изготовлены из прочной стали, поэтому прослужат долгое время.
  • Порошковое покрытие на черенке и полотне предотвращает образование коррозии.
  • Клиновидное полотно и цельнометаллическая конструкция обеспечивают высокую прочность лопаты на изгиб.
  • Благодаря стальному цанговому механизму лопата надежно фиксируется в разложенном виде без риска внезапного складывания.
  • Рукоятка с овальным профилем выдерживает повышенную нагрузку и обеспечивает комфортную работу без усталости.
  • В сложенном виде лопата занимает мало места (длина всего 253 мм), поэтому легко поместится в багажнике машины или в рюкзаке.
  • Чехол в комплекте обеспечивает удобство и безопасность транспортировки лопаты.

Отзывы о товаре Лопата Palisad 61428




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
150
Общая длина, см
62
Страна производитель
Китай
Описание

Цельнометаллическая походная лопата Palisad 61428, 150 х 200 х 253-620 мм, складная в чехле, предназначена для проведения земляных работ в походе. Также ее можно использовать в сложенном виде в качестве мотыги. Верхняя кромка полотна выполнена с закругленным краем, такая конструкционная особенность позволяет легко втыкать лопату в землю.

Преимущества

  • Черенок и рабочая часть изготовлены из прочной стали, поэтому прослужат долгое время.
  • Порошковое покрытие на черенке и полотне предотвращает образование коррозии.
  • Клиновидное полотно и цельнометаллическая конструкция обеспечивают высокую прочность лопаты на изгиб.
  • Благодаря стальному цанговому механизму лопата надежно фиксируется в разложенном виде без риска внезапного складывания.
  • Рукоятка с овальным профилем выдерживает повышенную нагрузку и обеспечивает комфортную работу без усталости.
  • В сложенном виде лопата занимает мало места (длина всего 253 мм), поэтому легко поместится в багажнике машины или в рюкзаке.
  • Чехол в комплекте обеспечивает удобство и безопасность транспортировки лопаты.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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