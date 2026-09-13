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Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels

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Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 1
Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 2
Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 3
Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 4
Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 5
Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 6
Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 7
Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 8
Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 9
Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопата
Материал черенка
полипропилен
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
  • Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 1
  • Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 2
  • Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 3
  • Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 4
  • Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 5
  • Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 6
  • Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 7
  • Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 8
  • Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 9
  • Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717904
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Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Лопата
Материал черенка
полипропилен
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина, мм
275
Общая длина, мм
79
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
80х28х28
Вес, г.
500

Описание товара Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels

Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels

Отзывы о товаре Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Лопата
Материал черенка
полипропилен
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина, мм
275
Общая длина, мм
79
Страна производитель
Россия
Описание
Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата для уборки снега полипропиленовая, 275х365х790 мм, стальной черенок, Россия// Stels - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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