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SSD Накопитель SSD Qumo Novation MLC 3D 512Gb (Q3DT-512GAEN) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Qumo Novation MLC 3D 512Gb (Q3DT-512GAEN)

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Накопитель SSD Qumo Novation MLC 3D 512Gb (Q3DT-512GAEN)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
252
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475209
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
252
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
80

Описание товара Накопитель SSD Qumo Novation MLC 3D 512Gb (Q3DT-512GAEN)

SSD-накопитель QUMO Novation 3D [Q3DT-512GAEN OEM] способен обеспечить высокую производительность при запуске ресурсоемких приложений и в режиме выполнения нескольких задач одновременно. Чипы 3D NAND с повышенной плотностью ячеек способствуют повышению производительности при различных вычислительных нагрузках. Благодаря емкости 512 ГБ предусмотрена возможность размещения довольно большого количества разнообразного контента. Показатели скорости запоминающего устройства составляют 560 Мбайт/сек в режиме чтения и 540 Мбайт/сек в режиме записи. Подключение накопителя QUMO Novation 3D [Q3DT-512GAEN OEM] осуществляется посредством востребованного интерфейса SATAIII.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Qumo Novation MLC 3D 512Gb (Q3DT-512GAEN)




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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
252
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель QUMO Novation 3D [Q3DT-512GAEN OEM] способен обеспечить высокую производительность при запуске ресурсоемких приложений и в режиме выполнения нескольких задач одновременно. Чипы 3D NAND с повышенной плотностью ячеек способствуют повышению производительности при различных вычислительных нагрузках. Благодаря емкости 512 ГБ предусмотрена возможность размещения довольно большого количества разнообразного контента. Показатели скорости запоминающего устройства составляют 560 Мбайт/сек в режиме чтения и 540 Мбайт/сек в режиме записи. Подключение накопителя QUMO Novation 3D [Q3DT-512GAEN OEM] осуществляется посредством востребованного интерфейса SATAIII.
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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