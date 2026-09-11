Накопитель SSD Qumo Novation MLC 3D 512Gb (Q3DT-512GAEN)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Qumo Novation MLC 3D 512Gb (Q3DT-512GAEN)
SSD-накопитель QUMO Novation 3D [Q3DT-512GAEN OEM] способен обеспечить высокую производительность при запуске ресурсоемких приложений и в режиме выполнения нескольких задач одновременно. Чипы 3D NAND с повышенной плотностью ячеек способствуют повышению производительности при различных вычислительных нагрузках. Благодаря емкости 512 ГБ предусмотрена возможность размещения довольно большого количества разнообразного контента. Показатели скорости запоминающего устройства составляют 560 Мбайт/сек в режиме чтения и 540 Мбайт/сек в режиме записи. Подключение накопителя QUMO Novation 3D [Q3DT-512GAEN OEM] осуществляется посредством востребованного интерфейса SATAIII.
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