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SSD Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 256GB MTE300S (TS256GMTE300S) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 256GB MTE300S (TS256GMTE300S)

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Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 256GB MTE300S (TS256GMTE300S) - фото 1
Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 256GB MTE300S (TS256GMTE300S) - фото 2
Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 256GB MTE300S (TS256GMTE300S) - фото 3
Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 256GB MTE300S (TS256GMTE300S) - фото 4
Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 256GB MTE300S (TS256GMTE300S) - фото 5
Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 256GB MTE300S (TS256GMTE300S) - фото 6
Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 256GB MTE300S (TS256GMTE300S) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2230
Объем
256
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
950
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Энергопотребление
3.3
  • Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 256GB MTE300S (TS256GMTE300S) - фото 1
  • Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 256GB MTE300S (TS256GMTE300S) - фото 2
  • Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 256GB MTE300S (TS256GMTE300S) - фото 3
  • Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 256GB MTE300S (TS256GMTE300S) - фото 4
  • Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 256GB MTE300S (TS256GMTE300S) - фото 5
  • Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 256GB MTE300S (TS256GMTE300S) - фото 6
  • Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 256GB MTE300S (TS256GMTE300S) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 600503
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.22
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Ширина, см
2.2
Форм-фактор
M.2 2230
Объем
256
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
950
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 256GB MTE300S (TS256GMTE300S)

Transcend MTE300S - мощность в портативном исполнении. MTE300S обладает популярным интерфейсом передачи данных PCIe Gen3 x4, соответствует стандарту NVMe 1.3, обеспечивает отличную скорость чтения и записи и поддерживает платформы Intel и AMD. Это мощный инструмент в вашем рабочем арсенале мобильных устройств.

Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 256GB MTE300S (TS256GMTE300S)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.22
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Ширина, см
2.2
Форм-фактор
M.2 2230
Объем
256
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Развернуть
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
950
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Описание
Transcend MTE300S - мощность в портативном исполнении. MTE300S обладает популярным интерфейсом передачи данных PCIe Gen3 x4, соответствует стандарту NVMe 1.3, обеспечивает отличную скорость чтения и записи и поддерживает платформы Intel и AMD. Это мощный инструмент в вашем рабочем арсенале мобильных устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD M.2 2230 Transcend 256GB MTE300S (TS256GMTE300S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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