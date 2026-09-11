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Компьютерное кресло BRABIX Victory MG-016 (подголовник, хром, черное) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компьютерное кресло BRABIX Victory MG-016 (подголовник, хром, черное)

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Компьютерное кресло BRABIX Victory MG-016 (подголовник, хром, черное) - фото 1
Компьютерное кресло BRABIX Victory MG-016 (подголовник, хром, черное) - фото 2
Компьютерное кресло BRABIX Victory MG-016 (подголовник, хром, черное) - фото 3
Компьютерное кресло BRABIX Victory MG-016 (подголовник, хром, черное) - фото 4
Компьютерное кресло BRABIX Victory MG-016 (подголовник, хром, черное) - фото 5
Компьютерное кресло BRABIX Victory MG-016 (подголовник, хром, черное) - фото 6
Компьютерное кресло BRABIX Victory MG-016 (подголовник, хром, черное) - фото 7
Компьютерное кресло BRABIX Victory MG-016 (подголовник, хром, черное) - фото 8
Компьютерное кресло BRABIX Victory MG-016 (подголовник, хром, черное) - фото 9
Компьютерное кресло BRABIX Victory MG-016 (подголовник, хром, черное) - фото 10
Компьютерное кресло BRABIX Victory MG-016 (подголовник, хром, черное) - фото 11
Компьютерное кресло BRABIX Victory MG-016 (подголовник, хром, черное) - фото 12
Компьютерное кресло BRABIX Victory MG-016 (подголовник, хром, черное) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Компьютерное кресло BRABIX Victory MG-016 (подголовник, хром, черное) - фото 1
  • Компьютерное кресло BRABIX Victory MG-016 (подголовник, хром, черное) - фото 2
  • Компьютерное кресло BRABIX Victory MG-016 (подголовник, хром, черное) - фото 3
  • Компьютерное кресло BRABIX Victory MG-016 (подголовник, хром, черное) - фото 4
  • Компьютерное кресло BRABIX Victory MG-016 (подголовник, хром, черное) - фото 5
  • Компьютерное кресло BRABIX Victory MG-016 (подголовник, хром, черное) - фото 6
  • Компьютерное кресло BRABIX Victory MG-016 (подголовник, хром, черное) - фото 7
  • Компьютерное кресло BRABIX Victory MG-016 (подголовник, хром, черное) - фото 8
  • Компьютерное кресло BRABIX Victory MG-016 (подголовник, хром, черное) - фото 9
  • Компьютерное кресло BRABIX Victory MG-016 (подголовник, хром, черное) - фото 10
  • Компьютерное кресло BRABIX Victory MG-016 (подголовник, хром, черное) - фото 11
  • Компьютерное кресло BRABIX Victory MG-016 (подголовник, хром, черное) - фото 12
  • Компьютерное кресло BRABIX Victory MG-016 (подголовник, хром, черное) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474906
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Размеры в упаковке, см
50х40х15
Вес, кг.
11

Описание товара Компьютерное кресло BRABIX Victory MG-016 (подголовник, хром, черное)

Обивка сиденья - прочная, «дышащая» ткань TW. Этот материал обладает хорошей износостойкостью и способностью впитывать влагу в соответствии с показателями окружающей среды. Благодаря этому материалу, можно чувствовать себя комфортно на рабочем месте в любом температурном режиме.

Высокая сетчатая спинка и подголовник, выраженная поддержка поясницы, прочные пластиковые подлокотники, хромированное пятилучие гарантируют комфортное долгосрочное использование.

Надежный механизм качания Top-Gun позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении и регулировки наклона под вес сидящего. Он помогает обеспечить хорошую поддержку спины и поясницы.

Кресло способно выдерживать нагрузку до 120 кг.

Отзывы о товаре Компьютерное кресло BRABIX Victory MG-016 (подголовник, хром, черное)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Описание

Обивка сиденья - прочная, «дышащая» ткань TW. Этот материал обладает хорошей износостойкостью и способностью впитывать влагу в соответствии с показателями окружающей среды. Благодаря этому материалу, можно чувствовать себя комфортно на рабочем месте в любом температурном режиме.

Высокая сетчатая спинка и подголовник, выраженная поддержка поясницы, прочные пластиковые подлокотники, хромированное пятилучие гарантируют комфортное долгосрочное использование.

Надежный механизм качания Top-Gun позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении и регулировки наклона под вес сидящего. Он помогает обеспечить хорошую поддержку спины и поясницы.

Кресло способно выдерживать нагрузку до 120 кг.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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