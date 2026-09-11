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Держатель для газет FIXSEN Kvadro (FX-61320) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для газет FIXSEN Kvadro (FX-61320)

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Держатель для газет FIXSEN Kvadro (FX-61320)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470459
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
27х21х10
Вес, г.
866

Описание товара Держатель для газет FIXSEN Kvadro (FX-61320)

Держатель для газет FIXSEN Kvadro (FX-61320)

Отзывы о товаре Держатель для газет FIXSEN Kvadro (FX-61320)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Держатель для газет FIXSEN Kvadro (FX-61320)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для газет FIXSEN Kvadro (FX-61320) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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