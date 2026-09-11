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Вешалка с 3-мя крючками W4220А "Бриллиант, синий" (крепление: 2 присоски) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вешалка с 3-мя крючками W4220А "Бриллиант, синий" (крепление: 2 присоски)

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Вешалка с 3-мя крючками W4220А &quot;Бриллиант, синий&quot; (крепление: 2 присоски)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вешалки для одежды
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
320 руб.  437 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 468802
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Характеристики

Бренд
Рыжий Кот
Тип товара
Вешалки для одежды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х11х4
Вес, г.
211

Описание товара Вешалка с 3-мя крючками W4220А "Бриллиант, синий" (крепление: 2 присоски)

Настенная, прочная, простая в креплении и эксплуатации. Эффектное исполнение.

Отзывы о товаре Вешалка с 3-мя крючками W4220А "Бриллиант, синий" (крепление: 2 присоски)




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Характеристики
Бренд
Рыжий Кот
Тип товара
Вешалки для одежды
Страна производитель
Китай
Описание
Настенная, прочная, простая в креплении и эксплуатации. Эффектное исполнение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вешалка с 3-мя крючками W4220А "Бриллиант, синий" (крепление: 2 присоски) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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