Вешалка металлическая с ПВХ покрытием,для аксессуаров, 26*44 см
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вешалки для одежды
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%350 руб. 467 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 434199
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вешалки для одежды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х26х1
Вес, г.
291
Описание товара Вешалка металлическая с ПВХ покрытием,для аксессуаров, 26*44 см
Металлическая вешалка с ПВХ покрытием Рыжий кот, для аксессуаров, 26*44 см, 008389 обеспечивает бережное и удобное хранение вещей. Модель предназначена для различных аксессуаров одежды. Изготовлена из металла, имеет ПВХ покрытие, что гарантирует длительную эксплуатацию?????? изделия. Габаритные размеры вешалки составляют 26х44 см.
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Металлическая вешалка с ПВХ покрытием Рыжий кот, для аксессуаров, 26*44 см, 008389 обеспечивает бережное и удобное хранение вещей. Модель предназначена для различных аксессуаров одежды. Изготовлена из металла, имеет ПВХ покрытие, что гарантирует длительную эксплуатацию?????? изделия. Габаритные размеры вешалки составляют 26х44 см.
Вешалка металлическая с ПВХ покрытием,для аксессуаров, 26*44 см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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