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Вешалка-стойка BRABIX CR-1906 на мраморном диске, металл черный / дерево бук, 6 крючков, 606441 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вешалка-стойка BRABIX CR-1906 на мраморном диске, металл черный / дерево бук, 6 крючков, 606441

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Вешалка-стойка BRABIX CR-1906 на мраморном диске, металл черный / дерево бук, 6 крючков, 606441 - фото 1
Вешалка-стойка BRABIX CR-1906 на мраморном диске, металл черный / дерево бук, 6 крючков, 606441 - фото 2
Вешалка-стойка BRABIX CR-1906 на мраморном диске, металл черный / дерево бук, 6 крючков, 606441 - фото 3
Вешалка-стойка BRABIX CR-1906 на мраморном диске, металл черный / дерево бук, 6 крючков, 606441 - фото 4
Вешалка-стойка BRABIX CR-1906 на мраморном диске, металл черный / дерево бук, 6 крючков, 606441 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вешалка
Материал
металл
Ширина, см
37
Цвет
черный
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-1906 на мраморном диске, металл черный / дерево бук, 6 крючков, 606441 - фото 1
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-1906 на мраморном диске, металл черный / дерево бук, 6 крючков, 606441 - фото 2
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-1906 на мраморном диске, металл черный / дерево бук, 6 крючков, 606441 - фото 3
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-1906 на мраморном диске, металл черный / дерево бук, 6 крючков, 606441 - фото 4
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-1906 на мраморном диске, металл черный / дерево бук, 6 крючков, 606441 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719928
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Вешалка
Материал
металл
Ширина, см
37
Высота, см
171
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х47х11
Вес, кг.
8.91

Описание товара Вешалка-стойка BRABIX CR-1906 на мраморном диске, металл черный / дерево бук, 6 крючков, 606441

Вешалка-стойка BRABIX CR-1906 на мраморном диске, металл черный / дерево бук, 6 крючков, 606441

Отзывы о товаре Вешалка-стойка BRABIX CR-1906 на мраморном диске, металл черный / дерево бук, 6 крючков, 606441




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Вешалка
Материал
металл
Ширина, см
37
Высота, см
171
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Вешалка-стойка BRABIX CR-1906 на мраморном диске, металл черный / дерево бук, 6 крючков, 606441
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вешалка-стойка BRABIX CR-1906 на мраморном диске, металл черный / дерево бук, 6 крючков, 606441 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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