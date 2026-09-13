Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вешалка
Материал
металл/мрамор
Цвет
коричневый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719920
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Вешалка-стойка BRABIX CR-282, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 6крючков+4доп, коричн,601745
Напольная вешалка-стойка BRABIX "CR-282" из металла и мрамора отлично впишется в интерьер любого офиса или дома.
Данная вешалка-стойка способна дополнить и гармонично подчеркнуть любой интерьер.
Конструкция выполнена в виде металлической стойки диаметром 50 мм и высотой 1,76 м.
Основание - мраморный диск диаметром 360 мм, гарантирующий отличную устойчивость.
Вверху расположены 6 крючков для верхней одежды и головных уборов, в средней части - 4 дополнительных крючка для зонтов и сумок.
Утяжеленное мраморное основание обеспечит устойчивость даже при полной загрузке.
Комплект поставляется в разобранном виде.
Напольная вешалка-стойка BRABIX "CR-282" из металла и мрамора отлично впишется в интерьер любого офиса или дома.
Данная вешалка-стойка способна дополнить и гармонично подчеркнуть любой интерьер.
Конструкция выполнена в виде металлической стойки диаметром 50 мм и высотой 1,76 м.
Основание - мраморный диск диаметром 360 мм, гарантирующий отличную устойчивость.
Вверху расположены 6 крючков для верхней одежды и головных уборов, в средней части - 4 дополнительных крючка для зонтов и сумок.
Утяжеленное мраморное основание обеспечит устойчивость даже при полной загрузке.
Комплект поставляется в разобранном виде.
Вешалка-стойка BRABIX CR-282, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 6крючков+4доп, коричн,601745 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вешалка-стойка BRABIX CR-282, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 6крючков+4доп, коричн,601745