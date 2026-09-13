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Вешалка-стойка BRABIX CR-282, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 6крючков+4доп, коричн,601745 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вешалка-стойка BRABIX CR-282, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 6крючков+4доп, коричн,601745

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Вешалка-стойка BRABIX CR-282, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 6крючков+4доп, коричн,601745 - фото 1
Вешалка-стойка BRABIX CR-282, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 6крючков+4доп, коричн,601745 - фото 2
Вешалка-стойка BRABIX CR-282, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 6крючков+4доп, коричн,601745 - фото 3
Вешалка-стойка BRABIX CR-282, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 6крючков+4доп, коричн,601745 - фото 4
Вешалка-стойка BRABIX CR-282, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 6крючков+4доп, коричн,601745 - фото 5
Вешалка-стойка BRABIX CR-282, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 6крючков+4доп, коричн,601745 - фото 6
Вешалка-стойка BRABIX CR-282, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 6крючков+4доп, коричн,601745 - фото 7
Вешалка-стойка BRABIX CR-282, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 6крючков+4доп, коричн,601745 - фото 8
Вешалка-стойка BRABIX CR-282, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 6крючков+4доп, коричн,601745 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вешалка
Материал
металл/мрамор
Цвет
коричневый
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-282, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 6крючков+4доп, коричн,601745 - фото 1
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-282, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 6крючков+4доп, коричн,601745 - фото 2
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-282, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 6крючков+4доп, коричн,601745 - фото 3
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-282, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 6крючков+4доп, коричн,601745 - фото 4
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-282, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 6крючков+4доп, коричн,601745 - фото 5
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-282, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 6крючков+4доп, коричн,601745 - фото 6
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-282, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 6крючков+4доп, коричн,601745 - фото 7
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-282, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 6крючков+4доп, коричн,601745 - фото 8
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-282, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 6крючков+4доп, коричн,601745 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719920
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Вешалка
Материал
металл/мрамор
Цвет
коричневый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х49х14
Вес, кг.
10.65

Описание товара Вешалка-стойка BRABIX CR-282, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 6крючков+4доп, коричн,601745

Напольная вешалка-стойка BRABIX "CR-282" из металла и мрамора отлично впишется в интерьер любого офиса или дома. Данная вешалка-стойка способна дополнить и гармонично подчеркнуть любой интерьер. Конструкция выполнена в виде металлической стойки диаметром 50 мм и высотой 1,76 м. Основание - мраморный диск диаметром 360 мм, гарантирующий отличную устойчивость. Вверху расположены 6 крючков для верхней одежды и головных уборов, в средней части - 4 дополнительных крючка для зонтов и сумок. Утяжеленное мраморное основание обеспечит устойчивость даже при полной загрузке. Комплект поставляется в разобранном виде.

Отзывы о товаре Вешалка-стойка BRABIX CR-282, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 6крючков+4доп, коричн,601745




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Вешалка
Материал
металл/мрамор
Цвет
коричневый
Страна производитель
Китай
Описание
Напольная вешалка-стойка BRABIX "CR-282" из металла и мрамора отлично впишется в интерьер любого офиса или дома. Данная вешалка-стойка способна дополнить и гармонично подчеркнуть любой интерьер. Конструкция выполнена в виде металлической стойки диаметром 50 мм и высотой 1,76 м. Основание - мраморный диск диаметром 360 мм, гарантирующий отличную устойчивость. Вверху расположены 6 крючков для верхней одежды и головных уборов, в средней части - 4 дополнительных крючка для зонтов и сумок. Утяжеленное мраморное основание обеспечит устойчивость даже при полной загрузке. Комплект поставляется в разобранном виде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вешалка-стойка BRABIX CR-282, металл/мрамор, 1,8 м, на диске диам.36см, 6крючков+4доп, коричн,601745 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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