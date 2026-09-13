Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Вешалка
Материал
металл, пластик, камень
Цвет
черный, бежевый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719925
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Описание товара Вешалка-стойка BRABIX CR-8243 на мраморном диске, металл, 6+3 крючка, цвет черный, 606438
Напольная вешалка-стойка "CR-8243" с прочными металлическими крючками для верхней одежды, головных уборов и зонтов - функциональное решение для хранения вещей в офисе и дома.
Оснащена шестью прочными металлическими крючками для головных уборов и верхней одежды, способных выдержать общую нагрузку до 10 кг. Также есть три дополнительных крючка для сумок.
Бесспорное преимущество данной модели - основание из натурального мрамора, которое не только делает дизайн каждой вешалки особенным, но обеспечивает высококлассную устойчивость.
Дополнительно вешалка-стойка оснащена крючком для зонтов.
Комплект поставляется в разобранном виде. Размер - 1840х370х370 мм.
Напольная вешалка-стойка "CR-8243" с прочными металлическими крючками для верхней одежды, головных уборов и зонтов - функциональное решение для хранения вещей в офисе и дома.
Оснащена шестью прочными металлическими крючками для головных уборов и верхней одежды, способных выдержать общую нагрузку до 10 кг. Также есть три дополнительных крючка для сумок.
Бесспорное преимущество данной модели - основание из натурального мрамора, которое не только делает дизайн каждой вешалки особенным, но обеспечивает высококлассную устойчивость.
Дополнительно вешалка-стойка оснащена крючком для зонтов.
Комплект поставляется в разобранном виде. Размер - 1840х370х370 мм.
Вешалка-стойка BRABIX CR-8243 на мраморном диске, металл, 6+3 крючка, цвет черный, 606438 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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