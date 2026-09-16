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Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436

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Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436 - фото 1
Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436 - фото 2
Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436 - фото 3
Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436 - фото 4
Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436 - фото 5
Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436 - фото 6
Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436 - фото 7
Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436 - фото 8
Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436 - фото 9
Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436 - фото 10
Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436 - фото 11
Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вешалка
Материал
металл, пластик, камень
Цвет
черный, хром
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436 - фото 1
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436 - фото 2
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436 - фото 3
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436 - фото 4
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436 - фото 5
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436 - фото 6
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436 - фото 7
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436 - фото 8
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436 - фото 9
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436 - фото 10
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436 - фото 11
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719927
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436
3 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Вешалка
Материал
металл, пластик, камень
Цвет
черный, хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х43х12
Вес, кг.
10.18

Описание товара Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436

Напольная вешалка-стойка BRABIX "CR-870" с прочными металлическими крючками для верхней одежды, головных уборов и зонтов - функциональное решение для хранения вещей в офисе и дома. Оснащена пятью прочными металлическими крючками для головных уборов и верхней одежды, способных выдержать общую нагрузку до 10 кг. Также есть три дополнительных крючка для сумок. Бесспорное преимущество данной модели - основание из натурального мрамора, которое не только делает дизайн каждой вешалки особенным, но обеспечивает высококлассную устойчивость даже при полной нагрузке. Дополнительно вешалка-стойка оснащена крючком для зонтов. Комплект поставляется в разобранном виде. Размер - 1820х370х370 мм.

Отзывы о товаре Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Вешалка
Материал
металл, пластик, камень
Цвет
черный, хром
Страна производитель
Китай
Описание
Напольная вешалка-стойка BRABIX "CR-870" с прочными металлическими крючками для верхней одежды, головных уборов и зонтов - функциональное решение для хранения вещей в офисе и дома. Оснащена пятью прочными металлическими крючками для головных уборов и верхней одежды, способных выдержать общую нагрузку до 10 кг. Также есть три дополнительных крючка для сумок. Бесспорное преимущество данной модели - основание из натурального мрамора, которое не только делает дизайн каждой вешалки особенным, но обеспечивает высококлассную устойчивость даже при полной нагрузке. Дополнительно вешалка-стойка оснащена крючком для зонтов. Комплект поставляется в разобранном виде. Размер - 1820х370х370 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вешалка-стойка BRABIX CR-870 на мраморном диске, металл, 5+3 крючка, цвет коричневый, 606436 - стоимость товара 3410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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