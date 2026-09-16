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Вешалка д/одежды настен. с полкой 60 см, 5-рожк. (60*28*20 см) коричневый ВСП 6 КОР купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вешалка д/одежды настен. с полкой 60 см, 5-рожк. (60*28*20 см) коричневый ВСП 6 КОР

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Вешалка д/одежды настен. с полкой 60 см, 5-рожк. (60*28*20 см) коричневый ВСП 6 КОР
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вешалка настенная
Материал
сталь, полимерное покрытие
Цвет
коричневый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 701120
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Вешалка д/одежды настен. с полкой 60 см, 5-рожк. (60*28*20 см) коричневый ВСП 6 КОР
790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗМИ
Тип товара
Вешалка настенная
Материал
сталь, полимерное покрытие
Цвет
коричневый
Размеры в упаковке, см
63х23х10
Вес, кг.
1.5

Описание товара Вешалка д/одежды настен. с полкой 60 см, 5-рожк. (60*28*20 см) коричневый ВСП 6 КОР

вешалка для одежды настенная с полкой 60 см, 5-рожковая, размеры 60*28*20 см.

Отзывы о товаре Вешалка д/одежды настен. с полкой 60 см, 5-рожк. (60*28*20 см) коричневый ВСП 6 КОР




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Характеристики
Бренд
ЗМИ
Тип товара
Вешалка настенная
Материал
сталь, полимерное покрытие
Цвет
коричневый
Описание
вешалка для одежды настенная с полкой 60 см, 5-рожковая, размеры 60*28*20 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вешалка д/одежды настен. с полкой 60 см, 5-рожк. (60*28*20 см) коричневый ВСП 6 КОР - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 790 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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