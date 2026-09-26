Вешалка деревянная SS4, 4 в 1
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вешалки для одежды
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%390 руб. 1 045 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 437058
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вешалки для одежды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х2
Вес, г.
421
Описание товара Вешалка деревянная SS4, 4 в 1
Вешалка деревянная (универсальная) 4 вешалки в 1 Материал: дерево, металл Размер: 41, 5х40см Сталь - 3, 5мм Упаковка: бирка (хентег). Вешалка деревянная (многоярусная) предназначена для размещения рубашек, брюк и другой одежды. Значительно экономит места в шкафу.
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Вешалка деревянная (универсальная) 4 вешалки в 1 Материал: дерево, металл Размер: 41, 5х40см Сталь - 3, 5мм Упаковка: бирка (хентег). Вешалка деревянная (многоярусная) предназначена для размещения рубашек, брюк и другой одежды. Значительно экономит места в шкафу.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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