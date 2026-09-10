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Портативная колонка Урал ТТ М-2к купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка Урал ТТ М-2к

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Портативная колонка Урал ТТ М-2к - фото 3
Портативная колонка Урал ТТ М-2к - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Мощность, Вт
26
  • Портативная колонка Урал ТТ М-2к - фото 1
  • Портативная колонка Урал ТТ М-2к - фото 2
  • Портативная колонка Урал ТТ М-2к - фото 3
  • Портативная колонка Урал ТТ М-2к - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 455468
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Характеристики

Бренд
Уралочка
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
влагозащищенный корпус
Мощность, Вт
26
Габаритные размеры
201х76х89
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
910

Описание товара Портативная колонка Урал ТТ М-2к

Встроенный Li-Ion аккумулятор. Два громкоговорителя. Светодиодная индикация заряда аккумулятора. Светодиодная и звуковая индикация режимов работы. Управление режимами воспроизведения. Стереофоническое звучание при подключении второй беспроводной АС (режим TWS). Режим энергосбережения. Подключение внешних устройств кабелем аудио MiniJack – MiniJack. Влагозащитный корпус.



Теги товара: водонепроницаемые

Отзывы о товаре Портативная колонка Урал ТТ М-2к




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Характеристики
Бренд
Уралочка
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
влагозащищенный корпус
Мощность, Вт
26
Габаритные размеры
201х76х89
Страна производитель
Китай
Описание
Встроенный Li-Ion аккумулятор. Два громкоговорителя. Светодиодная индикация заряда аккумулятора. Светодиодная и звуковая индикация режимов работы. Управление режимами воспроизведения. Стереофоническое звучание при подключении второй беспроводной АС (режим TWS). Режим энергосбережения. Подключение внешних устройств кабелем аудио MiniJack – MiniJack. Влагозащитный корпус.


Теги товара: водонепроницаемые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная колонка Урал ТТ М-2к - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3090 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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