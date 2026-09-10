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Мини-печь Centek CT-1537-30 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мини-печь Centek CT-1537-30 черный

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Мини-печь Centek CT-1537-30 черный - фото 1
Мини-печь Centek CT-1537-30 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
мини-печь
  • Мини-печь Centek CT-1537-30 черный - фото 1
  • Мини-печь Centek CT-1537-30 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424897
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Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
мини-печь
Размеры в упаковке, см
55х47х40
Вес, кг.
6.7

Описание товара Мини-печь Centek CT-1537-30 черный

Мини-печь Centek CT-1537-30 - компактное решение для кухни. Она имеет защиту от нагревания, не надо пользоваться прихватками или полотенцами. Объем камеры – 30 литров. Мощность электрической печи – 1600 Вт. Ее нагрев происходит быстро, через несколько минут вы сможете поставить противень в духовой шкаф.

Отзывы о товаре Мини-печь Centek CT-1537-30 черный




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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
мини-печь
Описание
Мини-печь Centek CT-1537-30 - компактное решение для кухни. Она имеет защиту от нагревания, не надо пользоваться прихватками или полотенцами. Объем камеры – 30 литров. Мощность электрической печи – 1600 Вт. Ее нагрев происходит быстро, через несколько минут вы сможете поставить противень в духовой шкаф.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мини-печь Centek CT-1537-30 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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