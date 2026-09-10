Мини-печь Centek CT-1537-30 черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
мини-печь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 424897
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
55х47х40
Вес, кг.
6.7
Описание товара Мини-печь Centek CT-1537-30 черный
Мини-печь Centek CT-1537-30 - компактное решение для кухни. Она имеет защиту от нагревания, не надо пользоваться прихватками или полотенцами. Объем камеры – 30 литров. Мощность электрической печи – 1600 Вт. Ее нагрев происходит быстро, через несколько минут вы сможете поставить противень в духовой шкаф.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие
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Мини-печь Centek CT-1537-30 - компактное решение для кухни. Она имеет защиту от нагревания, не надо пользоваться прихватками или полотенцами. Объем камеры – 30 литров. Мощность электрической печи – 1600 Вт. Ее нагрев происходит быстро, через несколько минут вы сможете поставить противень в духовой шкаф.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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