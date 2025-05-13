Чайник электрический Hyundai HYK-S4500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 418315
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х12
Вес, кг.
1.53
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S4500
Чайник Hyundai HYK-S4500Технологичный и современный чайник в стиле БАРРОКО. Оснащен контроллером STRIX – надежный и долговечный контроллер Английской компании с дополнительной гарантией 10 лет, легкосъемный моющийся нейлоновый фильтр, полностью съемная крышка , корпус из высококачественной нержавеющая стали HQS.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Чайник Hyundai HYK-S4500Технологичный и современный чайник в стиле БАРРОКО. Оснащен контроллером STRIX – надежный и долговечный контроллер Английской компании с дополнительной гарантией 10 лет, легкосъемный моющийся нейлоновый фильтр, полностью съемная крышка , корпус из высококачественной нержавеющая стали HQS.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Достоинства:
Комментарий:
Чайник хороший, компактный. Мама увидела тоже себе такой заказала.
Достоинства:
Комментарий:
неудобно расположен указатель количества жидкости,и постоянно его приходится задевать, можно сильно обжечься
Достоинства:
Комментарий:
Пользуемся уже месяц, симпатичный чайник, достаточно быстро кипятит, шум умеренный, корпус нагревается, так я думаю у всех металлических
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивый. Отлично смотрится на кухне. Легкий, но устойчивый. Но, на мой взгляд, шумноватый при кипячении.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник очень красивого цвета, искала с бронзой, качество достойное, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный удобный и красивый чайник!
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился, звезда, а не чайник.
Достоинства:
Комментарий:
Пока всё отлично. Чтобы не сильно шумел ,одели пробку Цептер
Достоинства:
Комментарий:
Недавно приобрели данную модель чайника и остались очень довольны: перламутровый цвет с золотом идеально вписался в интерьер кухни, сам чайник выполнен качественно, нет никакого запаха абсолютно, вода вскипает быстро. Доставили очень быстро (1 день), продавец даёт гарантию 2 года. Корпус выполнен из стали, есть фильтр от накипи, воду наливать можно, не снимая крышку (через носик). По весу очень легкий. Рекомендуем однозначно.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник функции свои выполняет. Хорошо, что крышка отдельно. Шумит, но это не критично. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Стильный, красивый, лёгкий в уходе
Достоинства:
Комментарий:
Чайник выглядит добротно. Внешний вид внушает доверие. Шумит в меру.
Достоинства:
Комментарий:
отличный чайник,корпус из нержавейки внутри,качественно покрашен.
Достоинства:
Комментарий:
пока все устраивает. полностью вскипает за 5 мин. корпус сильно не нагревается.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой чайник. По шуму и времени закипания - обычный. Крышечка снимается полностью и закрывается с щелчком, плотно. Из носика воду наливать удобно. Но, после двух кипячений фильтрованной Гейзером водой, на дне появились пятнышки. На некоторых кастрюлях такие тоже бывают. Вроде, не мешают .
Достоинства:
Комментарий:
красивый чайник, не пахнет, легкий
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чан йник, соотношение цены-качества выше всяких похвал, отлично вписался в интерьер, очень удобный носик, по сравнению с предыдущим не шумный
Достоинства:
Комментарий:
Второй раз покупаем точно такой же чайник. Первый проработал 3 года и до сих пор в рабочем состоянии. Но внизу лопнул декоративный ободок, поэтому решили купить новый. Никаких посторонних запахов не было. Нагревает воду быстро, шумит не сильно. Красивый. Все в нем устраивает. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
на вид классный чайник, красивый
Достоинства:
Комментарий:
хороший, малошумный, удобный чайник
Достоинства:
Комментарий:
хороший чайник , крышка довольно грубо открываешься , а так все супер тихо работает
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Стильный и красивый! Всё соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо, интересный, стильный чайник без наворотов!
Достоинства:
Комментарий:
Чайник симпатичный , быстро закипает , не шумный. Мне нравиться.
Достоинства:
Комментарий:
Приятный, легкий, удбный чайник. не выбивается из окружения в классическом стиле.
Чайник электрический Hyundai HYK-S4500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-S4500
Достоинства:
Комментарий:
Чайник хороший, компактный. Мама увидела тоже себе такой заказала.
Достоинства:
Комментарий:
неудобно расположен указатель количества жидкости,и постоянно его приходится задевать, можно сильно обжечься
Достоинства:
Комментарий:
Пользуемся уже месяц, симпатичный чайник, достаточно быстро кипятит, шум умеренный, корпус нагревается, так я думаю у всех металлических
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивый. Отлично смотрится на кухне. Легкий, но устойчивый. Но, на мой взгляд, шумноватый при кипячении.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник очень красивого цвета, искала с бронзой, качество достойное, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный удобный и красивый чайник!
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился, звезда, а не чайник.
Достоинства:
Комментарий:
Пока всё отлично. Чтобы не сильно шумел ,одели пробку Цептер
Достоинства:
Комментарий:
Недавно приобрели данную модель чайника и остались очень довольны: перламутровый цвет с золотом идеально вписался в интерьер кухни, сам чайник выполнен качественно, нет никакого запаха абсолютно, вода вскипает быстро. Доставили очень быстро (1 день), продавец даёт гарантию 2 года. Корпус выполнен из стали, есть фильтр от накипи, воду наливать можно, не снимая крышку (через носик). По весу очень легкий. Рекомендуем однозначно.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник функции свои выполняет. Хорошо, что крышка отдельно. Шумит, но это не критично. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Стильный, красивый, лёгкий в уходе
Достоинства:
Комментарий:
Чайник выглядит добротно. Внешний вид внушает доверие. Шумит в меру.
Достоинства:
Комментарий:
отличный чайник,корпус из нержавейки внутри,качественно покрашен.
Достоинства:
Комментарий:
пока все устраивает. полностью вскипает за 5 мин. корпус сильно не нагревается.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой чайник. По шуму и времени закипания - обычный. Крышечка снимается полностью и закрывается с щелчком, плотно. Из носика воду наливать удобно. Но, после двух кипячений фильтрованной Гейзером водой, на дне появились пятнышки. На некоторых кастрюлях такие тоже бывают. Вроде, не мешают .
Достоинства:
Комментарий:
красивый чайник, не пахнет, легкий
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чан йник, соотношение цены-качества выше всяких похвал, отлично вписался в интерьер, очень удобный носик, по сравнению с предыдущим не шумный
Достоинства:
Комментарий:
Второй раз покупаем точно такой же чайник. Первый проработал 3 года и до сих пор в рабочем состоянии. Но внизу лопнул декоративный ободок, поэтому решили купить новый. Никаких посторонних запахов не было. Нагревает воду быстро, шумит не сильно. Красивый. Все в нем устраивает. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
на вид классный чайник, красивый
Достоинства:
Комментарий:
хороший, малошумный, удобный чайник
Достоинства:
Комментарий:
хороший чайник , крышка довольно грубо открываешься , а так все супер тихо работает
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Стильный и красивый! Всё соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо, интересный, стильный чайник без наворотов!
Достоинства:
Комментарий:
Чайник симпатичный , быстро закипает , не шумный. Мне нравиться.
Достоинства:
Комментарий:
Приятный, легкий, удбный чайник. не выбивается из окружения в классическом стиле.