Чайник электрический Hyundai HYK-S4501
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный, бронзовый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%2 930 руб. 3 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 418314
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный, бронзовый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х18
Вес, кг.
1.54
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S4501
Чайник Hyundai HYK-S4501Технологичный и современный чайник в стиле БАРРОКО. Оснащен контроллером STRIX – надежный и долговечный контроллер Английской компании с дополнительной гарантией 10 лет, легкосъемный моющийся нейлоновый фильтр, полностью съемная крышка , корпус из высококачественной нержавеющая стали HQS.
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный, бронзовый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Чайник Hyundai HYK-S4501Технологичный и современный чайник в стиле БАРРОКО. Оснащен контроллером STRIX – надежный и долговечный контроллер Английской компании с дополнительной гарантией 10 лет, легкосъемный моющийся нейлоновый фильтр, полностью съемная крышка , корпус из высококачественной нержавеющая стали HQS.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Достоинства:
Комментарий:
Упакован чайник в коробку, все пришло целое, покупала в дополнение к печи, эту же марку. Очень довольна, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
красивый чайник, классные впечатления, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
дизайн великолепный.качество хорошее.советую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
красивый чайник, всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Хороший дизайн, выглядит надежно, очень даже хороший чайник
Достоинства:
Комментарий:
чайник красивый, дизайн очень понравился, не шумный, удобно, что полностью снимается крышка.
Достоинства:
Комментарий:
Выбрала очередной чайник данной фирмы. На самом деле заявленная гарантия в действии. До сих пор предыдущий чайник работает, два года. По купленной модели - всё как написано, всё хорошо. Но есть один момент. Через носик наливать мне неудобно, брызги на корпус. А если у вас фильтр с тонкой струёй, тогда прекрасно))) Поэтому ))) покупайте, не разочаруетесь!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично вписался в интерьер, где тоже есть детали медного цвета. Шумтт стандартно, воду не выплескивает, есть ситечко от накипи. Крышка плотная, при закипании не выбрасывает пар. Воду вполне можно заливать через носик. Заляпок от пальцев на корпусе почти не остается. Единственно - не очень устойчив на базе, когда пустой, с водой всё ок. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший чайник, дизайн отличный, закипает достаточно быстро, потребление электроэнергии экономичное
Достоинства:
Комментарий:
чайник понравился. хороший дизайн, на кухне обращает внимание на себя. свою функцию выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник классный отличный дизайн. При нагревании нет запаха пластмассы. Сделан качественно. Греет воду быстро. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Оправдал ожидания. Воду кипятит.)
Достоинства:
Комментарий:
Красивый, работает безупречно
Достоинства:
Комментарий:
отличный чайник,очень хорошо смотрится
Достоинства:
Комментарий:
прекрасный дизайн..лёгкий,,быстро закипает..сразу выключается.не шумит....очень качественный продукт...благодарность производителю
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник, своих денег стоит, отлично вписался в интерьер. Выглядит просто космос.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь таким чайником давно,покупала в другом месте,из-за отсутствия нареканий заказала на подарок,знаю,что не подведет.Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник,мне нравится,правда, при нагреве,немного шумит.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник отличный: стильный, выглядит дорого, без запаха. Как на картинке! В использовании 2 месяца, нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
В целом чайник хороший, стильный. Но вот только без воды как-то неустойчиво держится на подставке. Может быть потому что легкий.
Достоинства:
Комментарий:
выглядит хорошо. минус-долго нагревает и сильно шумит. Пользуюсь уже несколько месяцев, название фирмы практически стерлось
Достоинства:
Комментарий:
Качественный металлический!
Достоинства:
Комментарий:
очень красивый чайник! шумный правда, но за его красоту можно простить этот его недостаток. пластик не пахнет, очень удобная крышка. внутри колба из нержавейки.
Достоинства:
Комментарий:
чайник отличный, не шумный, запаха нет.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает,долго держит воду теплой
Достоинства:
Комментарий:
удобная ручка и тихая работа, пользуемся 2 дня, очень симпатичный дизайн
Достоинства:
Комментарий:
Чайник очень понравился: стильный дизайн, запаха нет
Чайник электрический Hyundai HYK-S4501 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-S4501
Достоинства:
Комментарий:
Упакован чайник в коробку, все пришло целое, покупала в дополнение к печи, эту же марку. Очень довольна, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
красивый чайник, классные впечатления, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
дизайн великолепный.качество хорошее.советую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
красивый чайник, всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Хороший дизайн, выглядит надежно, очень даже хороший чайник
Достоинства:
Комментарий:
чайник красивый, дизайн очень понравился, не шумный, удобно, что полностью снимается крышка.
Достоинства:
Комментарий:
Выбрала очередной чайник данной фирмы. На самом деле заявленная гарантия в действии. До сих пор предыдущий чайник работает, два года. По купленной модели - всё как написано, всё хорошо. Но есть один момент. Через носик наливать мне неудобно, брызги на корпус. А если у вас фильтр с тонкой струёй, тогда прекрасно))) Поэтому ))) покупайте, не разочаруетесь!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично вписался в интерьер, где тоже есть детали медного цвета. Шумтт стандартно, воду не выплескивает, есть ситечко от накипи. Крышка плотная, при закипании не выбрасывает пар. Воду вполне можно заливать через носик. Заляпок от пальцев на корпусе почти не остается. Единственно - не очень устойчив на базе, когда пустой, с водой всё ок. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший чайник, дизайн отличный, закипает достаточно быстро, потребление электроэнергии экономичное
Достоинства:
Комментарий:
чайник понравился. хороший дизайн, на кухне обращает внимание на себя. свою функцию выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник классный отличный дизайн. При нагревании нет запаха пластмассы. Сделан качественно. Греет воду быстро. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Оправдал ожидания. Воду кипятит.)
Достоинства:
Комментарий:
Красивый, работает безупречно
Достоинства:
Комментарий:
отличный чайник,очень хорошо смотрится
Достоинства:
Комментарий:
прекрасный дизайн..лёгкий,,быстро закипает..сразу выключается.не шумит....очень качественный продукт...благодарность производителю
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник, своих денег стоит, отлично вписался в интерьер. Выглядит просто космос.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь таким чайником давно,покупала в другом месте,из-за отсутствия нареканий заказала на подарок,знаю,что не подведет.Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник,мне нравится,правда, при нагреве,немного шумит.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник отличный: стильный, выглядит дорого, без запаха. Как на картинке! В использовании 2 месяца, нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
В целом чайник хороший, стильный. Но вот только без воды как-то неустойчиво держится на подставке. Может быть потому что легкий.
Достоинства:
Комментарий:
выглядит хорошо. минус-долго нагревает и сильно шумит. Пользуюсь уже несколько месяцев, название фирмы практически стерлось
Достоинства:
Комментарий:
Качественный металлический!
Достоинства:
Комментарий:
очень красивый чайник! шумный правда, но за его красоту можно простить этот его недостаток. пластик не пахнет, очень удобная крышка. внутри колба из нержавейки.
Достоинства:
Комментарий:
чайник отличный, не шумный, запаха нет.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает,долго держит воду теплой
Достоинства:
Комментарий:
удобная ручка и тихая работа, пользуемся 2 дня, очень симпатичный дизайн
Достоинства:
Комментарий:
Чайник очень понравился: стильный дизайн, запаха нет