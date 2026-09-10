Проектор Epson EB-E01 (V11H971040) White
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Характеристики
Описание товара Проектор Epson EB-E01 (V11H971040) White
Вам нравится смотреть кино на большом экране? Вам нужен проектор, способный показывать впечатляющие презентации? У XGA проектора EB-E01 с 3300 люмен яркости и технологией 3LCD есть все, что вам необходимо! Смотрите ли вы кино, или проводите презентацию – этот проектор способен достичь впечатляющей диагонали в 300 дюймов. Качество изображения при этом превосходно - технология 3LCD достигает преимущества по яркости вплоть до трех раз по сравнению с конкурентами. Этот проектор непременно привлечет всеобщее внимание – будь это семья, друзья, коллеги по работе или клиенты. Даже в освещенных помещениях этот мощный, но доступный XGA проектор, создает исключительно яркое и при этом очень естественное и богатое цветами и тонкими деталями изображение. Все благодаря технологии 3LCD, обеспечивающей одинаково высокий уровень светового потока по белому и по цветам в 3300 люмен.
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