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Монитор AOC 31.5'' C32G2ZE/BK Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор AOC 31.5'' C32G2ZE/BK Black

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Монитор AOC 31.5&#039;&#039; C32G2ZE/BK Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
4 000 :1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
300 Кд/м?
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  • Монитор AOC 31.5&#039;&#039; C32G2ZE/BK Black - фото 5
  • Монитор AOC 31.5&#039;&#039; C32G2ZE/BK Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
30 920 руб.  38 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 407468
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Характеристики

Бренд
AOC
Тип товара
Мониторы
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Комплектация
Кабель HDMI; Кабель питания; Кабель DisplayPort; Руководство по эксплуатации
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
4 000 :1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort, выход на наушники, HDMI x2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
45
Габаритные размеры с подставкой
53х71,3х24,5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х61х22
Вес, кг.
10

Описание товара Монитор AOC 31.5'' C32G2ZE/BK Black

AOC C32G2ZE/BK — 31,5-дюймовый монитор с матовой поверхностью, VA-матрицей и разрешением 1920х1080 пикселей, который отлично подходит для геймеров. Радиус изогнутости 1500R, высокая контрастность (4000:1) и яркость (300 кд/м2) обеспечивают превосходное качество изображения, отображаемого на экране. Более того, устройство имеет минимальное время отклика, составляющего всего 1 мс. Частота обновления при этом достигает 240 Гц. Все это создает комфортные условия для плавной смены изображения во время игры, когда каждая миллисекунда на счету. Потребляемая мощность в рабочем режиме составляет 45 Вт, а в спящем — всего 0,3 Вт.В AOC C32G2ZE/BK используется технология FreeSync. Ее особенность заключается в том, что она синхронизирует частоту обновления экрана с частотой вывода кадров видеокарты. В результате этого исключается или минимизируется появление всевозможных разрывов, задержек ввода и прочих визуальных артефактов. Игровой процесс благодаря этой технологии становится более захватывающим и плавным, без ущерба высокой производительности. Широкие углы обзора (178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали) позволяют смотреть на экран с разных углов без ухудшения качества изображения.Изогнутый монитор AOC C32G2ZE/BK повторяет форму глаза. В результате этого его края и центр располагаются на одинаковом расстоянии от глаз — естественное поле зрения при этом перекрывается. Это минимизирует нагрузку на зрительный центр. Объемная картинка на экране такого типа обеспечивает глубокое погружение в мир игры. Кроме того, вы можете переводить дисплей в один из шести игровых режимов. В этой модели имеются предустановленные режимы для гонов, FPS, RTS. При необходимости можно подобрать собственные настройки и сохранить их. Подставка, входящая в комплект, обеспечивает устройству хорошую устойчивость на столе и экономит место за счет 3 точек опоры.



Теги товара: 240 Гц, большие

Отзывы о товаре Монитор AOC 31.5'' C32G2ZE/BK Black




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Характеристики
Бренд
AOC
Тип товара
Мониторы
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Комплектация
Кабель HDMI; Кабель питания; Кабель DisplayPort; Руководство по эксплуатации
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
4 000 :1
Частота обновления, Гц
240
Развернуть
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort, выход на наушники, HDMI x2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
45
Габаритные размеры с подставкой
53х71,3х24,5 см
Страна производитель
Китай
Описание
AOC C32G2ZE/BK — 31,5-дюймовый монитор с матовой поверхностью, VA-матрицей и разрешением 1920х1080 пикселей, который отлично подходит для геймеров. Радиус изогнутости 1500R, высокая контрастность (4000:1) и яркость (300 кд/м2) обеспечивают превосходное качество изображения, отображаемого на экране. Более того, устройство имеет минимальное время отклика, составляющего всего 1 мс. Частота обновления при этом достигает 240 Гц. Все это создает комфортные условия для плавной смены изображения во время игры, когда каждая миллисекунда на счету. Потребляемая мощность в рабочем режиме составляет 45 Вт, а в спящем — всего 0,3 Вт.В AOC C32G2ZE/BK используется технология FreeSync. Ее особенность заключается в том, что она синхронизирует частоту обновления экрана с частотой вывода кадров видеокарты. В результате этого исключается или минимизируется появление всевозможных разрывов, задержек ввода и прочих визуальных артефактов. Игровой процесс благодаря этой технологии становится более захватывающим и плавным, без ущерба высокой производительности. Широкие углы обзора (178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали) позволяют смотреть на экран с разных углов без ухудшения качества изображения.Изогнутый монитор AOC C32G2ZE/BK повторяет форму глаза. В результате этого его края и центр располагаются на одинаковом расстоянии от глаз — естественное поле зрения при этом перекрывается. Это минимизирует нагрузку на зрительный центр. Объемная картинка на экране такого типа обеспечивает глубокое погружение в мир игры. Кроме того, вы можете переводить дисплей в один из шести игровых режимов. В этой модели имеются предустановленные режимы для гонов, FPS, RTS. При необходимости можно подобрать собственные настройки и сохранить их. Подставка, входящая в комплект, обеспечивает устройству хорошую устойчивость на столе и экономит место за счет 3 точек опоры.


Теги товара: 240 Гц, большие
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Отзывы


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