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Память оперативная DDR4 Crucial 16Gb 2666MHz (CT16G4SFRA266) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR4 Crucial 16Gb 2666MHz (CT16G4SFRA266)

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Память оперативная DDR4 Crucial 16Gb 2666MHz (CT16G4SFRA266)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оперативная память
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 406523
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Характеристики

Бренд
Crucial
Тип товара
Оперативная память
Размеры в упаковке, см
7х3х1
Вес, г.
50

Описание товара Память оперативная DDR4 Crucial 16Gb 2666MHz (CT16G4SFRA266)

Простой способ ускорить работу медленного компьютера — увеличить объем памяти. Память Crucial для ноутбуков создана для обеспечения более быстрой и бесперебойной работы вашей системы, это самый простой и доступный способ улучшить производительность вашей системы. Ускорьте загрузку программ. Повысьте скорость отклика. Используйте ресурсоемкие приложения и работайте в многозадачном режиме на вашем ноутбуке без затруднений.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Crucial 16Gb 2666MHz (CT16G4SFRA266)




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Характеристики
Бренд
Crucial
Тип товара
Оперативная память
Описание
Простой способ ускорить работу медленного компьютера — увеличить объем памяти. Память Crucial для ноутбуков создана для обеспечения более быстрой и бесперебойной работы вашей системы, это самый простой и доступный способ улучшить производительность вашей системы. Ускорьте загрузку программ. Повысьте скорость отклика. Используйте ресурсоемкие приложения и работайте в многозадачном режиме на вашем ноутбуке без затруднений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память оперативная DDR4 Crucial 16Gb 2666MHz (CT16G4SFRA266) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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