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The Velvet Underground - 1969 (0602557813999) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Velvet Underground - 1969 (0602557813999) виниловая пластинка

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The Velvet Underground - 1969 (0602557813999) виниловая пластинка - фото 1
The Velvet Underground - 1969 (0602557813999) виниловая пластинка - фото 2
The Velvet Underground - 1969 (0602557813999) виниловая пластинка - фото 3
The Velvet Underground - 1969 (0602557813999) виниловая пластинка - фото 4
The Velvet Underground - 1969 (0602557813999) виниловая пластинка - фото 5
The Velvet Underground - 1969 (0602557813999) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
The Velvet Underground
Альбом (сингл)
1969
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Velvet Underground - 1969 (0602557813999) виниловая пластинка - фото 1
  • The Velvet Underground - 1969 (0602557813999) виниловая пластинка - фото 2
  • The Velvet Underground - 1969 (0602557813999) виниловая пластинка - фото 3
  • The Velvet Underground - 1969 (0602557813999) виниловая пластинка - фото 4
  • The Velvet Underground - 1969 (0602557813999) виниловая пластинка - фото 5
  • The Velvet Underground - 1969 (0602557813999) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403353
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Velvet Underground - 1969 (0602557813999) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Velvet Underground, The
filter_none Товар входит в коллекцию Velvet Underground, The

Коллекция Velvet Underground, The


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
The Velvet Underground
Альбом (сингл)
1969
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Velvet Underground - 1969 (0602557813999) виниловая пластинка

Track List

  • A1. Foggy Notion (Original 1969 Mix)
  • A2. One Of These Days (2014 Mix)
  • A3. Lisa Says (2014 Mix)
  • A4. I'm Sticking With You (Original 1969 Mix)
  • A5. Andy's Chest (Original 1969 Mix)
  • B1. I Can't Stand It (2014 Mix)
  • B2. She's My Best Friend (Original 1969 Mix)
  • B3. We're Gonna Have A Real Good Time Together (2014 Mix)
  • B4. I'm Gonna Move Right In (Original 1969 Mix)
  • B5. Ferryboat Bill (Original 1969 Mix)
  • C1. Coney Island Steeplechase (2014 Mix)
  • C2. Ocean (Original 1969 Mix)
  • C3. Rock & Roll (Original 1969 Mix)
  • C4. Ride Into The Sun (2014 Mix)
  • D1. Hey Mr. Rain (Version One)
  • D2. Guess I'm Falling In Love (Instrumental Version)
  • D3. Temptation Inside Your Heart (Original Mix)
  • D4. Stephanie Says (Original Mix)
  • D5. Hey Mr. Rain (Version Two)
  • D6. Beginning To See The Light (Early Version)

Отзывы о товаре The Velvet Underground - 1969 (0602557813999) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
The Velvet Underground
Альбом (сингл)
1969
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

  • A1. Foggy Notion (Original 1969 Mix)
  • A2. One Of These Days (2014 Mix)
  • A3. Lisa Says (2014 Mix)
  • A4. I'm Sticking With You (Original 1969 Mix)
  • A5. Andy's Chest (Original 1969 Mix)
  • B1. I Can't Stand It (2014 Mix)
  • B2. She's My Best Friend (Original 1969 Mix)
  • B3. We're Gonna Have A Real Good Time Together (2014 Mix)
  • B4. I'm Gonna Move Right In (Original 1969 Mix)
  • B5. Ferryboat Bill (Original 1969 Mix)
  • C1. Coney Island Steeplechase (2014 Mix)
  • C2. Ocean (Original 1969 Mix)
  • C3. Rock & Roll (Original 1969 Mix)
  • C4. Ride Into The Sun (2014 Mix)
  • D1. Hey Mr. Rain (Version One)
  • D2. Guess I'm Falling In Love (Instrumental Version)
  • D3. Temptation Inside Your Heart (Original Mix)
  • D4. Stephanie Says (Original Mix)
  • D5. Hey Mr. Rain (Version Two)
  • D6. Beginning To See The Light (Early Version)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Velvet Underground - 1969 (0602557813999) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5240 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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