The Velvet Underground - The Velvet Underground & Nico (0602537171088) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Velvet Underground
Альбом (сингл)
The Velvet Underground & Nico
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 403355
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4 550 руб.
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Коллекция Velvet Underground, The
Коллекция Velvet Underground, The
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602537171088]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Velvet Underground
Альбом (сингл)
The Velvet Underground & Nico
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Sunday Morning, I'm Waiting For The Man, Femme Fatale, Venus In Furs, Run Run Run, All Tomorrow's Parties, Heroin, There She Goes Again, I'll Be Your Mirror, The Black Angel's Death Song, European Son To Delmore Schwartz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Velvet Underground - The Velvet Underground & Nico (0602537171088) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Sunday Morning
|2:53
|A2
|I'm Waiting For The Man
|4:37
|A3
|Femme Fatale
|2:35
|A4
|Venus In Furs
|5:07
|A5
|Run Run Run
|4:18
|A6
|All Tomorrow's Parties
|5:55
|B1
|Heroin
|7:05
|B2
|There She Goes Again
|2:30
|B3
|I'll Be Your Mirror
|2:01
|B4
|The Black Angel's Death Song
|3:10
|B5
|European Son To Delmore Schwartz
|7:40
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Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602537171088]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Velvet Underground
Альбом (сингл)
The Velvet Underground & Nico
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Sunday Morning, I'm Waiting For The Man, Femme Fatale, Venus In Furs, Run Run Run, All Tomorrow's Parties, Heroin, There She Goes Again, I'll Be Your Mirror, The Black Angel's Death Song, European Son To Delmore Schwartz
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Sunday Morning
|2:53
|A2
|I'm Waiting For The Man
|4:37
|A3
|Femme Fatale
|2:35
|A4
|Venus In Furs
|5:07
|A5
|Run Run Run
|4:18
|A6
|All Tomorrow's Parties
|5:55
|B1
|Heroin
|7:05
|B2
|There She Goes Again
|2:30
|B3
|I'll Be Your Mirror
|2:01
|B4
|The Black Angel's Death Song
|3:10
|B5
|European Son To Delmore Schwartz
|7:40
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
The Velvet Underground - The Velvet Underground & Nico (0602537171088) виниловая пластинка - стоимость товара 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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