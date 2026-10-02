Frank Sinatra - Ultimate Sinatra (0602547137029) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 403081
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Frank Sinatra - Ultimate Sinatra (0602547137029) виниловая пластинка
Track List
|A1
|All Or Nothing At All
|A2
|I'll Never Smile Again
|A3
|Saturday Night (Is The Loneliest Night Of The Week)
|A4
|Nancy (With The Laughing Face)
|A5
|I've Got The World On A String
|A6
|Young At Heart
|A7
|In The Wee Small Hours Of The Morning
|B1
|Learnin' The Blues
|B2
|Love And Marriage
|B3
|I've Got You Under My Skin
|B4
|Witchcraft
|B5
|All The Way
|C1
|Come Fly With Me
|C2
|One For My Baby (And One More For The Road)
|C3
|The Way You Look Tonight
|C4
|My Kind Of Town
|C5
|Fly Me To The Moon (In Other Words)
|C6
|It Was A Very Good Year
|D1
|Strangers In The Night
|D2
|Summer Wind
|D3
|That's Life
|D4
|My Way
|D5
|(Theme From) New York, New York
|D6
|Put Your Dreams Away
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|All Or Nothing At All
|A2
|I'll Never Smile Again
|A3
|Saturday Night (Is The Loneliest Night Of The Week)
|A4
|Nancy (With The Laughing Face)
|A5
|I've Got The World On A String
|A6
|Young At Heart
|A7
|In The Wee Small Hours Of The Morning
|B1
|Learnin' The Blues
|B2
|Love And Marriage
|B3
|I've Got You Under My Skin
|B4
|Witchcraft
|B5
|All The Way
|C1
|Come Fly With Me
|C2
|One For My Baby (And One More For The Road)
|C3
|The Way You Look Tonight
|C4
|My Kind Of Town
|C5
|Fly Me To The Moon (In Other Words)
|C6
|It Was A Very Good Year
|D1
|Strangers In The Night
|D2
|Summer Wind
|D3
|That's Life
|D4
|My Way
|D5
|(Theme From) New York, New York
|D6
|Put Your Dreams Away
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Frank Sinatra - Ultimate Sinatra (0602547137029) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5940 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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