Top.Mail.Ru
Portishead - Third (0602547976123) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Portishead - Third (0602547976123) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Portishead - Third (0602547976123) виниловая пластинка - фото 1
Portishead - Third (0602547976123) виниловая пластинка - фото 2
Portishead - Third (0602547976123) виниловая пластинка - фото 3
Portishead - Third (0602547976123) виниловая пластинка - фото 4
Portishead - Third (0602547976123) виниловая пластинка - фото 5
Portishead - Third (0602547976123) виниловая пластинка - фото 6
Portishead - Third (0602547976123) виниловая пластинка - фото 7
Portishead - Third (0602547976123) виниловая пластинка - фото 8
Portishead - Third (0602547976123) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Portishead
Альбом (сингл)
Third
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Portishead - Third (0602547976123) виниловая пластинка - фото 1
  • Portishead - Third (0602547976123) виниловая пластинка - фото 2
  • Portishead - Third (0602547976123) виниловая пластинка - фото 3
  • Portishead - Third (0602547976123) виниловая пластинка - фото 4
  • Portishead - Third (0602547976123) виниловая пластинка - фото 5
  • Portishead - Third (0602547976123) виниловая пластинка - фото 6
  • Portishead - Third (0602547976123) виниловая пластинка - фото 7
  • Portishead - Third (0602547976123) виниловая пластинка - фото 8
  • Portishead - Third (0602547976123) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402855
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Portishead - Third (0602547976123) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Portishead
filter_none Товар входит в коллекцию Portishead

Коллекция Portishead


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547976123]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Portishead
Альбом (сингл)
Third
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Silence, Hunter, Nylon Smile, The Rip, Plastic, We Carry On, Deep Water, Machine Gun, Small, Magic Doors, Threads
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Portishead - Third (0602547976123) виниловая пластинка

Track List

A1Silence5:01
A2Hunter3:59
A3Nylon Smile3:20
B1The Rip4:31
B2Plastic3:31
B3We Carry On6:28
C1Deep Water1:33
C2Machine Gun4:46
C3Small6:47
D1Magic Doors3:32
D2Threads5:48

Отзывы о товаре Portishead - Third (0602547976123) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547976123]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Portishead
Альбом (сингл)
Third
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Silence, Hunter, Nylon Smile, The Rip, Plastic, We Carry On, Deep Water, Machine Gun, Small, Magic Doors, Threads
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Silence5:01
A2Hunter3:59
A3Nylon Smile3:20
B1The Rip4:31
B2Plastic3:31
B3We Carry On6:28
C1Deep Water1:33
C2Machine Gun4:46
C3Small6:47
D1Magic Doors3:32
D2Threads5:48
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Portishead - Third (0602547976123) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...