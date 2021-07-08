Michael Kiwanuka - Love & Hate (0602547834584) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Michael Kiwanuka
Альбом (сингл)
Love & Hate
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402407
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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602547834584]
Исполнитель
Michael Kiwanuka
Альбом (сингл)
Love & Hate
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Michael Kiwanuka - Love & Hate (0602547834584) виниловая пластинка
Track List
|Cold Little Heart
|10:11
|Black Man In A White World
|4:19
|Falling
|4:17
|Place I Belong
|4:48
|Love & Hate
|7:07
|One More Night
|3:53
|I’ll Never Love
|2:46
|Rule The World
|5:43
|Father’s Child
|7:05
|The Final Frame
|5:00
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602547834584]
Исполнитель
Michael Kiwanuka
Альбом (сингл)
Love & Hate
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|Cold Little Heart
|10:11
|Black Man In A White World
|4:19
|Falling
|4:17
|Place I Belong
|4:48
|Love & Hate
|7:07
|One More Night
|3:53
|I’ll Never Love
|2:46
|Rule The World
|5:43
|Father’s Child
|7:05
|The Final Frame
|5:00
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Любимый альбом Kiwanuka. Love & Hate на хорошей акустике звучит просто роскошно, качество записи на высшем уровне!!!
Недостатки:
Внутренние конверты чисто черные без надписей и оформления, ну грустно чуть )
Комментарий:
Однозначно рекомендую всем поклонникам.
Michael Kiwanuka - Love & Hate (0602547834584) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Michael Kiwanuka - Love & Hate (0602547834584) виниловая пластинка
Достоинства:
Любимый альбом Kiwanuka. Love & Hate на хорошей акустике звучит просто роскошно, качество записи на высшем уровне!!!
Недостатки:
Внутренние конверты чисто черные без надписей и оформления, ну грустно чуть )
Комментарий:
Однозначно рекомендую всем поклонникам.