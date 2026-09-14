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Neil Young - Greatest Hits (0093624826293) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Neil Young - Greatest Hits (0093624826293) виниловая пластинка

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Neil Young - Greatest Hits (0093624826293) - фото 2
Neil Young - Greatest Hits (0093624826293) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Neil Young
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Neil Young - Greatest Hits (0093624826293) - фото 1
  • Neil Young - Greatest Hits (0093624826293) - фото 2
  • Neil Young - Greatest Hits (0093624826293) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734916
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Характеристики

Бренд
Reprise
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reprise
Barcode
[0093624826293]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Neil Young
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Кантри
Трек-лист
Down By The River, Cowgirl In The Sand Cinnamon Girl, Helpless, After The Gold Rush, Only Love Can Break Your Heart, Southern Man, Ohio, The Needle And The Damage Done, Old Man, Heart Of Gold, Like A Hurricane, Comes A Time, Hey Hey My My (Into The Black), Rockin In The Free World, Harvest Moon
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Neil Young - Greatest Hits (0093624826293) виниловая пластинка

После "Decade" и "Lucky Thirteen" "Greatest Hits" стал третьим сборником самых успешных песен Нила Янга. Он достиг 41-го места в немецких чартах, а впоследствии разошелся тиражом более 100 000 копий только в Германии.

Отзывы о товаре Neil Young - Greatest Hits (0093624826293) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reprise
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reprise
Barcode
[0093624826293]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Neil Young
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Кантри
Трек-лист
Down By The River, Cowgirl In The Sand Cinnamon Girl, Helpless, After The Gold Rush, Only Love Can Break Your Heart, Southern Man, Ohio, The Needle And The Damage Done, Old Man, Heart Of Gold, Like A Hurricane, Comes A Time, Hey Hey My My (Into The Black), Rockin In The Free World, Harvest Moon
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
После "Decade" и "Lucky Thirteen" "Greatest Hits" стал третьим сборником самых успешных песен Нила Янга. Он достиг 41-го места в немецких чартах, а впоследствии разошелся тиражом более 100 000 копий только в Германии.
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