Linkin Park - From Zero (Translucent Petrol Blue) (0093624839941) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
From Zero
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695832
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624839941]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
From Zero
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Трек-лист
From Zero (Intro), The Emptiness Machine, Cut The Bridge, Heavy Is The Crown, Over Each Other Casualty, Overflow, Two Faced, Stained, IGYEIH, Good Things Go
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Linkin Park - From Zero (Translucent Petrol Blue) (0093624839941) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: From Zero (Intro), The Emptiness Machine, Cut The Bridge, Heavy Is The Crown, Over Each Other Casualty, Overflow, Two Faced, Stained, IGYEIH, Good Things Go
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Linkin Park, Цветной винил
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624839941]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
From Zero
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Трек-лист
From Zero (Intro), The Emptiness Machine, Cut The Bridge, Heavy Is The Crown, Over Each Other Casualty, Overflow, Two Faced, Stained, IGYEIH, Good Things Go
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: From Zero (Intro), The Emptiness Machine, Cut The Bridge, Heavy Is The Crown, Over Each Other Casualty, Overflow, Two Faced, Stained, IGYEIH, Good Things Go
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Linkin Park, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Linkin Park, Цветной винил
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию, дефектов нет, отлична цена!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пластинка, звук супер. Все приехало в целости
Достоинства:
Комментарий:
Отличный винил и альбом. Звучит очень мощно и красиво
Linkin Park - From Zero (Translucent Petrol Blue) (0093624839941) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Linkin Park - From Zero (Translucent Petrol Blue) (0093624839941) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию, дефектов нет, отлична цена!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пластинка, звук супер. Все приехало в целости
Достоинства:
Комментарий:
Отличный винил и альбом. Звучит очень мощно и красиво