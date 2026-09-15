Hackett Steve - Tribute To Bach (0198028338318) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hackett Steve
Альбом (сингл)
Tribute to Bach
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
В наличии
Код товара: 692641
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3 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Insideoutmusic
Barcode
[0198028338318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hackett Steve
Альбом (сингл)
Tribute to Bach
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Tribute To Bach, Gavottes BWV 1012, Courante BWV 1009, Jesu Joy BWV 147, The Fountain Suite, The Earle Of Salisbury, La Catedral, El Noy De La Mare, Cascada, Sapphires, Prelude In D BWV 998, Prelude In C Min BWV 999, Chaconne BWV 1004, La Maja De Goya, Through The Trees
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Hackett Steve - Tribute To Bach (0198028338318) виниловая пластинка
В своем альбоме 2008 года Tribute Стив Хакетт отдал дань уважения некоторым из своих любимых композиторов, таким как Бах, Берд, Барриос и другие. Наследие мастеров барокко и классики оказало сильное влияние на большинство его музыкальных произведений, даже если это не всегда было легко распознать. Это был лишь вопрос времени, когда он решил собрать подборку этих произведений для альбома, полностью состоящего из акустической гитары. Насколько хорошо Хакетт освоил этот репертуар впечатляюще демонстрирует Tribute.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Insideoutmusic
Barcode
[0198028338318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hackett Steve
Альбом (сингл)
Tribute to Bach
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Tribute To Bach, Gavottes BWV 1012, Courante BWV 1009, Jesu Joy BWV 147, The Fountain Suite, The Earle Of Salisbury, La Catedral, El Noy De La Mare, Cascada, Sapphires, Prelude In D BWV 998, Prelude In C Min BWV 999, Chaconne BWV 1004, La Maja De Goya, Through The Trees
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
В своем альбоме 2008 года Tribute Стив Хакетт отдал дань уважения некоторым из своих любимых композиторов, таким как Бах, Берд, Барриос и другие. Наследие мастеров барокко и классики оказало сильное влияние на большинство его музыкальных произведений, даже если это не всегда было легко распознать. Это был лишь вопрос времени, когда он решил собрать подборку этих произведений для альбома, полностью состоящего из акустической гитары. Насколько хорошо Хакетт освоил этот репертуар впечатляюще демонстрирует Tribute.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Hackett Steve - Tribute To Bach (0198028338318) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3440 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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