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Hackett Steve - Tribute To Bach (0198028338318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hackett Steve - Tribute To Bach (0198028338318) виниловая пластинка

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Hackett Steve - Tribute To Bach (0198028338318) виниловая пластинка - фото 1
Hackett Steve - Tribute To Bach (0198028338318) виниловая пластинка - фото 2
Hackett Steve - Tribute To Bach (0198028338318) виниловая пластинка - фото 3
Hackett Steve - Tribute To Bach (0198028338318) виниловая пластинка - фото 4
Hackett Steve - Tribute To Bach (0198028338318) виниловая пластинка - фото 5
Hackett Steve - Tribute To Bach (0198028338318) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hackett Steve
Альбом (сингл)
Tribute to Bach
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hackett Steve - Tribute To Bach (0198028338318) виниловая пластинка - фото 1
  • Hackett Steve - Tribute To Bach (0198028338318) виниловая пластинка - фото 2
  • Hackett Steve - Tribute To Bach (0198028338318) виниловая пластинка - фото 3
  • Hackett Steve - Tribute To Bach (0198028338318) виниловая пластинка - фото 4
  • Hackett Steve - Tribute To Bach (0198028338318) виниловая пластинка - фото 5
  • Hackett Steve - Tribute To Bach (0198028338318) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692641
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Hackett Steve - Tribute To Bach (0198028338318) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Insideoutmusic
Barcode
[0198028338318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hackett Steve
Альбом (сингл)
Tribute to Bach
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Tribute To Bach, Gavottes BWV 1012, Courante BWV 1009, Jesu Joy BWV 147, The Fountain Suite, The Earle Of Salisbury, La Catedral, El Noy De La Mare, Cascada, Sapphires, Prelude In D BWV 998, Prelude In C Min BWV 999, Chaconne BWV 1004, La Maja De Goya, Through The Trees
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hackett Steve - Tribute To Bach (0198028338318) виниловая пластинка

В своем альбоме 2008 года Tribute Стив Хакетт отдал дань уважения некоторым из своих любимых композиторов, таким как Бах, Берд, Барриос и другие. Наследие мастеров барокко и классики оказало сильное влияние на большинство его музыкальных произведений, даже если это не всегда было легко распознать. Это был лишь вопрос времени, когда он решил собрать подборку этих произведений для альбома, полностью состоящего из акустической гитары. Насколько хорошо Хакетт освоил этот репертуар впечатляюще демонстрирует Tribute.

Отзывы о товаре Hackett Steve - Tribute To Bach (0198028338318) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Insideoutmusic
Barcode
[0198028338318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hackett Steve
Альбом (сингл)
Tribute to Bach
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Tribute To Bach, Gavottes BWV 1012, Courante BWV 1009, Jesu Joy BWV 147, The Fountain Suite, The Earle Of Salisbury, La Catedral, El Noy De La Mare, Cascada, Sapphires, Prelude In D BWV 998, Prelude In C Min BWV 999, Chaconne BWV 1004, La Maja De Goya, Through The Trees
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
В своем альбоме 2008 года Tribute Стив Хакетт отдал дань уважения некоторым из своих любимых композиторов, таким как Бах, Берд, Барриос и другие. Наследие мастеров барокко и классики оказало сильное влияние на большинство его музыкальных произведений, даже если это не всегда было легко распознать. Это был лишь вопрос времени, когда он решил собрать подборку этих произведений для альбома, полностью состоящего из акустической гитары. Насколько хорошо Хакетт освоил этот репертуар впечатляюще демонстрирует Tribute.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hackett Steve - Tribute To Bach (0198028338318) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3440 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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