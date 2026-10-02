Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Us
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб.
В наличии
Код товара: 402076
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 790 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gabriel, Peter
Коллекция Gabriel, Peter
-
В наличииЦена 5 720 руб.1430 руб. в СплитPeter Gabriel - Long Walk Home (OST) (Half Speed) (0884108005187...
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитPeter Gabriel - Peter Gabriel: Car (Half Speed) (0884108004142) ...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитPeter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (08841080041...
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитPeter Gabriel - Peter Gabriel: Security (Half Speed) (0884108004...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитPeter Gabriel - So (Half Speed) (0884108004548) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитPeter Gabriel - Up (Half Speed) (0884108004579) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитPeter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пласти...
Характеристики
Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Caroline
Barcode
[0884108004555]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Us
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Come Talk To Me, Loved, Blood Of Eden, Steam, Only Us, Washing Of The Water, Digging In The Dirt, Fourteen Black Paintings, Kiss That Frog, Secret World
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Come Talk To Me
|7:06
|A2
|Love To Be Loved
|5:17
|A3
|Blood Of Eden
|6:39
|B1
|Steam
|6:03
|B2
|Only Us
|6:32
|C1
|Washing Of The Water
|3:52
|C2
|Digging In The Dirt
|5:18
|C3
|Fourteen Black Paintings
|4:38
|D1
|Kiss That Frog
|5:20
|D2
|Secret World
|7:03
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитТатьяна Буланова - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (46033203777...
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитLil Peep / Lil Tracy - Castles I & Ii Colour) (5056167182023) ви...
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитGreta Van Fleet - Starcatcher (602455635488) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитPhil Collins - The Essential Going Back (0081227946500) винилова...
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитJethro Tull - Benefit (0825646410194) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитDepeche Mode - Music For The Masses (Lp Gatefold) (0889853367313...
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитKaleo - A/B (0075678664564) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитPearl Jam - Riot Act (0889854091316) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитPearl Jam - Binaural (0889854091217) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитJimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитPet Shop Boys - Actually (0190295832612) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитLinkin Park - Minutes To Midnight (0093624998105) виниловая плас...
Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Caroline
Barcode
[0884108004555]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Us
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Come Talk To Me, Loved, Blood Of Eden, Steam, Only Us, Washing Of The Water, Digging In The Dirt, Fourteen Black Paintings, Kiss That Frog, Secret World
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Come Talk To Me
|7:06
|A2
|Love To Be Loved
|5:17
|A3
|Blood Of Eden
|6:39
|B1
|Steam
|6:03
|B2
|Only Us
|6:32
|C1
|Washing Of The Water
|3:52
|C2
|Digging In The Dirt
|5:18
|C3
|Fourteen Black Paintings
|4:38
|D1
|Kiss That Frog
|5:20
|D2
|Secret World
|7:03
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4790 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка