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Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка

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Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка - фото 1
Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка - фото 2
Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка - фото 3
Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка - фото 4
Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка - фото 5
Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка - фото 6
Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка - фото 7
Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка - фото 8
Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка - фото 9
Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка - фото 10
Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка - фото 11
Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Us
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка - фото 1
  • Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка - фото 2
  • Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка - фото 3
  • Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка - фото 4
  • Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка - фото 5
  • Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка - фото 6
  • Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка - фото 7
  • Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка - фото 8
  • Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка - фото 9
  • Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка - фото 10
  • Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка - фото 11
  • Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402076
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка
4 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gabriel, Peter
filter_none Товар входит в коллекцию Gabriel, Peter

Коллекция Gabriel, Peter


Характеристики

Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Caroline
Barcode
[0884108004555]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Us
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Come Talk To Me, Loved, Blood Of Eden, Steam, Only Us, Washing Of The Water, Digging In The Dirt, Fourteen Black Paintings, Kiss That Frog, Secret World
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка

Track List

A1Come Talk To Me7:06
A2Love To Be Loved5:17
A3Blood Of Eden6:39
B1Steam6:03
B2Only Us6:32
C1Washing Of The Water3:52
C2Digging In The Dirt5:18
C3Fourteen Black Paintings4:38
D1Kiss That Frog5:20
D2Secret World7:03



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Caroline
Barcode
[0884108004555]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Us
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Come Talk To Me, Loved, Blood Of Eden, Steam, Only Us, Washing Of The Water, Digging In The Dirt, Fourteen Black Paintings, Kiss That Frog, Secret World
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Come Talk To Me7:06
A2Love To Be Loved5:17
A3Blood Of Eden6:39
B1Steam6:03
B2Only Us6:32
C1Washing Of The Water3:52
C2Digging In The Dirt5:18
C3Fourteen Black Paintings4:38
D1Kiss That Frog5:20
D2Secret World7:03


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Peter Gabriel - Us (Half Speed) (0884108004555) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4790 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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