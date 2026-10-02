Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (0884108004159) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Peter Gabriel: Scratch
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 402071
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Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline
Barcode
[0884108004159]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Peter Gabriel: Scratch
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
On The Air, DIY, Mother Of Violence, A Wonderful Day In A One-Way World, White Shadow, Indigo, Animal Magic, Exposure, Flotsam And Jetsam, Perspective, Home Sweet Home
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (0884108004159) виниловая пластинка
Track List
|A1
|On The Air
|A2
|D.I.Y.
|A3
|Mother Of Violence
|A4
|A Wonderful Day In A One-Way-World
|A5
|White Shadow
|B1
|Indigo
|B2
|Animal Magic
|B3
|Exposure
|B4
|Flotsam And Jetsam
|B5
|Perspective
|B6
|Home Sweet Home
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Теги товара: Progressive Rock
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline
Barcode
[0884108004159]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Peter Gabriel: Scratch
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
On The Air, DIY, Mother Of Violence, A Wonderful Day In A One-Way World, White Shadow, Indigo, Animal Magic, Exposure, Flotsam And Jetsam, Perspective, Home Sweet Home
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|On The Air
|A2
|D.I.Y.
|A3
|Mother Of Violence
|A4
|A Wonderful Day In A One-Way-World
|A5
|White Shadow
|B1
|Indigo
|B2
|Animal Magic
|B3
|Exposure
|B4
|Flotsam And Jetsam
|B5
|Perspective
|B6
|Home Sweet Home
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (0884108004159) виниловая пластинка - купить по цене 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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