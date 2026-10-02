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Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (0884108004159) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (0884108004159) виниловая пластинка

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Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (0884108004159) виниловая пластинка - фото 1
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (0884108004159) виниловая пластинка - фото 2
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (0884108004159) виниловая пластинка - фото 3
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (0884108004159) виниловая пластинка - фото 4
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (0884108004159) виниловая пластинка - фото 5
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (0884108004159) виниловая пластинка - фото 6
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (0884108004159) виниловая пластинка - фото 7
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (0884108004159) виниловая пластинка - фото 8
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (0884108004159) виниловая пластинка - фото 9
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (0884108004159) виниловая пластинка - фото 10
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (0884108004159) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Peter Gabriel: Scratch
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (0884108004159) виниловая пластинка - фото 1
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (0884108004159) виниловая пластинка - фото 2
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (0884108004159) виниловая пластинка - фото 3
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (0884108004159) виниловая пластинка - фото 4
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (0884108004159) виниловая пластинка - фото 5
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (0884108004159) виниловая пластинка - фото 6
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (0884108004159) виниловая пластинка - фото 7
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (0884108004159) виниловая пластинка - фото 8
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (0884108004159) виниловая пластинка - фото 9
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (0884108004159) виниловая пластинка - фото 10
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (0884108004159) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402071
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (0884108004159) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gabriel, Peter
filter_none Товар входит в коллекцию Gabriel, Peter

Коллекция Gabriel, Peter


Характеристики

Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline
Barcode
[0884108004159]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Peter Gabriel: Scratch
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
On The Air, DIY, Mother Of Violence, A Wonderful Day In A One-Way World, White Shadow, Indigo, Animal Magic, Exposure, Flotsam And Jetsam, Perspective, Home Sweet Home
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (0884108004159) виниловая пластинка

Track List

A1On The Air
A2D.I.Y.
A3Mother Of Violence
A4A Wonderful Day In A One-Way-World
A5White Shadow
B1Indigo
B2Animal Magic
B3Exposure
B4Flotsam And Jetsam
B5Perspective
B6Home Sweet Home



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (0884108004159) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline
Barcode
[0884108004159]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Peter Gabriel: Scratch
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
On The Air, DIY, Mother Of Violence, A Wonderful Day In A One-Way World, White Shadow, Indigo, Animal Magic, Exposure, Flotsam And Jetsam, Perspective, Home Sweet Home
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1On The Air
A2D.I.Y.
A3Mother Of Violence
A4A Wonderful Day In A One-Way-World
A5White Shadow
B1Indigo
B2Animal Magic
B3Exposure
B4Flotsam And Jetsam
B5Perspective
B6Home Sweet Home


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Peter Gabriel - Peter Gabriel: Scratch (Half Speed) (0884108004159) виниловая пластинка - купить по цене 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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